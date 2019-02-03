قدور في الخرطوم لتسجيل (أغاني وأغاني)

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2019/02/03
2019/02/03
يصل الخرطوم نهاية الشهر الجاري، الشاعر والإعلامي المخضرم السر قدور ، لقضاء إجازة قصيرة بالبلاد ، والوقوف على ترتيبات تسجيل النسخة (13) من برنامج (أغاني وأغاني) الذي تبثه قناة النيل الأزرق في رمضان.
صحيفة اخر لحظة.
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2019/02/03 at 4:20 م (UTC 2) رابط التعليق
ياهو عماروا مياعة الشارع ما بصنع دولة وعيب تلهوا هذا الشعب الانسان السوداني لا تموت فيه النخوة لكن بمرض .. وتصرفات هذه الحكومة اخطر من الشيوعي والعلماني وغيره الزول العجوز دا الله يهديه ويهدينا ما عنده والي يلمه يجي يخم القروش بواسطة العمل الاشبه بعمل الدعاره ويمشي يعيش وبيها في القاهره الدول تصنع نجوم في العلوم ما في الغناء نجوم الغناء طلعوا ليكم مظاهرات اليوم يركعوا لمحمد النصري ويبوسوا حسين الصادق لكن بجيكم جيل يوريكم الشطه يا دياييس
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1 التعليقات
عابد
2019/02/03 at 4:20 م (UTC 2) رابط التعليق
ياهو عماروا مياعة الشارع ما بصنع دولة وعيب تلهوا هذا الشعب الانسان السوداني لا تموت فيه النخوة لكن بمرض .. وتصرفات هذه الحكومة اخطر من الشيوعي والعلماني وغيره الزول العجوز دا الله يهديه ويهدينا ما عنده والي يلمه يجي يخم القروش بواسطة العمل الاشبه بعمل الدعاره ويمشي يعيش وبيها في القاهره الدول تصنع نجوم في العلوم ما في الغناء نجوم الغناء طلعوا ليكم مظاهرات اليوم يركعوا لمحمد النصري ويبوسوا حسين الصادق لكن بجيكم جيل يوريكم الشطه يا دياييس