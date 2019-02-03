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اقتصاد وأعمال

2019/02/03

2019/02/03


المركزي يتسلم (7) ملايين دولار من مصدري الذهب


بنك السودان المركزي

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كشف رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق عن تسليم البنك المركزي الأسبوع الماضي مبلغ (7) ملايين دولار، عائد تصدير الشحنة الأولى (200) كيلو ذهب إلى الإمارات، وأكد الصديق لـ(آخر لحظة) أمس، استمرار صادر الذهب بصورة طبيعية من قبل الشركات الخاصة والأفراد، نافياً وجود أي تحديات تواجه عملية الصادر حتى الآن، وبشر رئيس الشعبة بمزيد من إيداع العملات بخزينة الدولة خلال الفترة المقبلة.

صحيفة اخر لحظة.

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1 التعليقات

      1. 1
        وجيد لبس

        2019/02/05 at 4:56 م (UTC 2) رابط التعليق

        بالتوفيق انشاء الله اقتصاد متعافي خالي من المشاكل

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