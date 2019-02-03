المجلس يشيد باللاعبين بعثة المريخ تعود للخرطوم

عادت إلى الخرطوم فجر الأمس بعثة فريق الكرة الأول بالمريخ قادمة من الجزائر، عقب أداء مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي من البطولة العربية.
وقال عضو المجلس، رئيس القطاع الرياضي اللواء كمال شقاق إن اللاعبين أدوا مواجهة الذهاب بروح عالية مشيراً إلى أن النتيجة التي تحققت جاءت نتاج جهد ومثابرة، لافتاً النظر في الوقت نفسه إلى أن مباراة الإياب ستكون صعبة ولا بد فيها من تحقيق الانتصار والعبور إلى الأمام.
يشار إلى أن مجلس المريخ أشاد باللاعبين والجهاز الفني، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم مستويات فنية متميزة خلال اللقاءات القادمة.
صحيفة السوداني.