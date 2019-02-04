(ود قلبا) يشكو للمحكمة رفض نقله للمستشفى

شكا المتهم بالتزوير وإنشاء صفحة على فيسبوك معادية للنظام الحاكم الشهير بـ(ود قلبا) لمحكمة جنايات الخرطوم شمال حسب صحيفة السوداني أمس (الأحد)، عن أن نيابة أمن الدولة رفضت نقله إلى المستشفى نظراً لعدم استقرار حالته الصحية، وأوضح أنه يخضع لفحوصات طبية شهرية، مشيراً إلى أنه لم يُجر الفحوصات لمدة (5) أشهر، وطالب المتهم المحكمة بإمهاله فترة كافية للعلاج.
من جانبه وافق القاضي “عبد اللطيف محمد” على طلب المتهم وأمهله فرصة محدداً جلسة خلال الشهر الجاري لاستجوابه، وحسب الاتهام فإن المتهم أسس صفحة (ود قلبا) الشهيرة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وهي معادية للنظام الحاكم وخصص محتواها لنشر صور لقادة بارزين وضباط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وكان الشاكي قد أبلغ بأن المتهم زور اسمه في الأصل واستخرج جواز سفر بموجب مستندات مزورة، حيث أوقفته السلطات، وقال لدى التحقيق إنه كان موظفاً بالسعودية وحدث خلاف مع كفيله طُرد بموجبه من قبل السلطات السعودية لذلك كان مجبوراً على التزوير والعودة إلى المملكة لاسترداد مستحقاته.
وسجل المتهم اعترافاً قضائياً، وأكد المتحري أن المتهم ضده بلاغ آخر في نيابة أمن الدولة بإنشاء صفحة (ود قلبا) وهي معادية للحكومة السودانية.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود بندة
2019/02/04 at 10:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
أسدا في الشبكة العنكبوتية ونعامة في الواقع.
أرجل شوية..
يلا كل جماعة الكيبورت ذي ود قلبا يتباكون عن الجد. جد