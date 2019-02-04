التحري يكشف تفاصيل مقتل “سامر الجعلي” بشارع النيل

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف بردهات وقاعة المحكمة شرعت محكمة جنايات كرري في محاكمة الشرطي المتهم بإطلاق الرصاص على الشاب “سامر الجعلي” .
الجدير بالذكر أن “سامر الجعلي” لقي حتفه بعيار ناري على يد شرطي أثناء حملة لمكافحة الظواهر السالبة بشارع النيل تابعة لشرطة مدينة النيل بمنطقة مدينة النيل .
وأستهل المتحري ملازم شرطة محمد بلال أقواله للمحكمة قائلاً: بأنه وبموجب توفر معلومات لدى قسم شرطة مدينة النيل تشير إلى أن هناك شخصا تلقى أعيرة نارية داخل عربته بشارع النيل بالقرب من تقاطع السيسي، منوهاً إلى أنه وفور تلقي البلاغ والمعلومات تحركت قوة للتأكد من موقع المعلومات ومن صحتها ز
مبيناً بأنه وفور وصول التيم للموقع تم تحريز مسرح الحادث واستخراج المجني عليه من داخل العربة وأحالته للمستشفى من ثم نقله للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة بموجب اورنيك 8 جنائي .
المتحري لم يتوقف بإفاداته للمحكمة عند ذلك بل ظل يكشف المزيد من المعلومات، لافتاً إلى أنه وفور التأكد من الحادثة ونقل المجني عليه للمشرحة تم تدوين بلاغ تحت نص المادة 44 إجراءات بقسم شرطة مدينة النيل بأم درمان وذلك لحين رفع الحصانة من المشتبه به نظامي ومن ثم تمت مخاطبة النائب العام لرفع الحصانة عن المشتبه به للسير في إجراءات البلاغ .
حيث تم تعديل مادة الاتهام إلى المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تتعلق بالقتل العمد ومن ثم اسند إكمال التحريات في البلاغ للمتحري الثاني لمواصلة التحري والسير في الإجراءات .
واسترسل المتحري قائلاً للمحكمة بانه وبموجب معلومات توفرت لدى شرطة مدينة النيل بممارسات سلبية بشارع النيل على أثرها تم تشكيل فريق من “6” أفراد بقيادة ملازم شرطة للمتابعة والمتهم كان من ضمن الفريق، مشيراً إلى أنه وأثناء تمشيط الفريق للمنطقة اشتبه بالمجني عليه أثناء توقفه بشارع السيسي مع شارع النيل، وفي الأثناء توقفت عربة الدورية جوار عربة المجني عليه الذي حاول الهرب وارتطمت عربته بعربة الدورية وفي الأثناء ارتكز المتهم على الأرض وأطلق عيارين ناريين صوب عربة المجني عليه .
وأشار المتحري وبحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن أسباب الوفاة إثر إصابة المجني عليه بعيار ناري في الصدر من الناحية الشمالية مما أدى إلى الوفاة .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
جملون
2019/02/04 at 12:26 م (UTC 2) رابط التعليق
أيييييين هي التفاصييييييييييل هل هو الارتكاز
عالم وهم