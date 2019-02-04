المؤبد لمدان باغتصاب طفل داخل مسجد

قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب بتوقيع عقوبة السجن المؤبد (20 عاماً) وذلك في مواجهة شاب إدانته المحكمة بالتعدي على طفل داخل المسجد بمنطقة السلمة الخرطوم .
وتعود تفاصيل الواقعة بأن المدان والذي يسكن بالقرب من المسجد الذي شهد الواقعة، ظل يتردد على المسجد بزعم أنه يقوم بنظافته قبل كل صلاة، وفي يوم الحادث ذهب المجني عليه والذي يبلغ من العمر (9) سنوات برفقة أصدقاءه وشقيقه الأكبر إلى المسجد لأداء صلاة الظهر .
وعقب خروج المصلين ظل المجني عليه وأصدقاؤه يلعبون في فناء المسجد، فطلب منهم المدان الخروج فارسل المدان الطفل إلى منزله لإحضار هاتفه الجوال وعندما عاد الطفل بدون أصدقاءه طلب المدان مساعدته في نظافة المسجد وقام المدان بإغلاق باب المسجد وقام باغتصاب المجني عليه .
وعندما شعر أصدقاء الطفل بعدم عودته من المسجد ذهبوا لتفقده وسمعوا صوت طفل وهو يصرخ ذهبوا إلى منزله وأبلغوا أسرته والتي هرعت نحو المسجد وقاموا بكسر الباب وضبطوا المدان وهو يعتدي على المجني عليه .
وتم القبض عليه وتسليمه للشرطة والتي اتخذت الإجراءات اللازمة وقامت بإرسال المجني عليه للمستشفى للكشف الطبي، وجاء قرار الطبيب يؤكد تعرض الطفل لاعتداء عنيف، وتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة (45ب)، وتم تحويله وبحسب صحيفة آخر لحظة إلى حماية الطفل التي أصدرت عليه العقوبة المذكورة أعلاه .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
تاج
2019/02/04 at 12:59 م (UTC 2) رابط التعليق
الاعدام الاعدام في ميدان عام
ابوهبه
2019/02/04 at 6:28 م (UTC 2) رابط التعليق
حكم غير عادل يجب استائنافه لابد من الاعدام اللذين يسعون في الارض فسادا