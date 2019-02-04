القبض على صبي بتهمة اغتصاب تلميذتين بأم درمان

أوقفت الشرطة صبياً (15) عاماً بتهمة اغتصاب صبيتين (14- 16) عام، بإحدى مناطق الريف الشمالي لمدينة أم درمان.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن معلماً كان قد أخطر الشرطة بأن المتهم قد اغتصب الطالبتين داخل منزل بالمنطقة، مشيراً إلى أن قوة من الشرطة أوقفت الصبي وأحالت التلميذتين إلى الكشف الطبي الذي أكد عملية الاغتصاب لإحداهما ولم يثبت الحالة الثانية. وأوضح المصدر أن الشرطة قدمته متهماً وفقاً للمادة (45/ب) من قانون حماية الأسرة والطفل.
أم درمان: محمد أزهري
صحيفة السوداني
2 التعليقات
مودة عوض
2019/02/06 at 5:01 م (UTC 2) رابط التعليق
والله مشكلة السودان الاجتماعية اكبر مشكلة حقيقية تواجه البلاد
طارق
2019/02/06 at 5:02 م (UTC 2) رابط التعليق
لم يعد هناك أطفال مع الVPN والمواقع الإباحية.. تحسبهم أطفال أبرياء ولكنهم لم يعودوا أطفالا إلا بالشكل.. أعيدوا إليهم طفولتهم بهدوء واحرموهم من الهواتف الذكية حتى سن الرشد 18 سنة.