الأحمر يسحب توقيع عبد الصمد من البنوك

في تطور مفاجئ، سحب مجلس المريخ التوقيع الخاص بأمين الخزانة المستقيل والذي يخول له التصديق في الشؤون المالية الخاصة بحسابات النادي لدى البنوك.
وكان مجلس المريخ خاطب عبد الصمد، وطالبه بتسليم تقارير مالية عن الفترة التي تولى فيها حقيبة أمين المال وذلك حتى يتسنى إدراج جميع الأموال التي تم استلامها من بعض المؤسسات لدى الميزانية الخاصة بالمجلس الوفاقي الجاري إعدادها.
وعلمت (السوداني) أن مجلس المريخ يمتلك حسابات مصرفية بعدد من البنوك أبرزها بنك فيصل الإسلامي، النيلين، إلى جانب بنك الثروة الحيوانية وتم مؤخراً فتح حساب لدى بنك النيل بالخرطوم.
يشار إلى أن مصادر مقربة من عبد الصمد استبعدت تسليم الأخير تقارير مالية إلى مجلس الإدارة أو مثوله أمام أعضائه.
وتساءلت المصادر عن هوية الشخصيات التي خاطبت عبد الصمد وقالت إن المجلس الحالي دفع رئيسه بالاستقالة وتبعه أمين الخزانة كما أن الأمين العام جمد نشاطه وغير موجود وكذلك نائب الرئيس عبد الباسط سبدرات.
وأكدت المصادر أن أمين الخزانة عبد الصمد، أبلغ الوزير الولائي اليسع صديق التاج بدواعي استقالته، وأخطره ووأخطره خطره بالتفاصيل المالية بالنادي، كما أنه سلم الرئيس المستقيل محمد الشيخ مدني التقارير المالية التي توضح العمل الكبير الذي تم القيام به.
صحيفة السوداني.