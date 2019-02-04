مصرع نظامى فجر نفسه بقنبلة قرنيت بأم درمان

وضع نظامي حداً لحياته حينما أقدم على الانتحار مفخخاً نفسه بقنبلة قرنيت انفجرت وحولته الى اشلاء وحسبما نقلت مصادر فان النظامي الذي يقطن بحي الشقلة وسط بام درمان قام بنزع فتيلة قنبلة قرنيت وضمها ببطنه لتنفجر القنبلة محدثة دوياً أرعب سكان الحى ونقلت مصادر بان الشاب كان بمفرده فى المنزل وقبل الحادثة اجرى اتصالاً هاتفياً طالب فيه شقيقه بالحضور وقبل وصول شقيقه قام الشاب الذى كان يمسك بقنبلتين بتفجير احداها على نفسه بينما عثرت السلطات على القنبلة الاخرى سليمة ووقعت الحادثة داخل منزله واتخذت الشرطة الاجراءات القانونية واحيل الجثمان الى المشرحة ووري الثرى بمقابر الحي .
صحيفة الانتباهه.
1 التعليقات
زول سوداني
2019/02/04 at 8:01 م (UTC 2) رابط التعليق
هل في تاكيد علي الكلام دة ولا كلام بس