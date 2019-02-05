منح تركيا أراضي شاسعة لزراعة القمح بالبلاد

كشف وكيل وزارة الزراعة والغابات، عمر مصطفى، عن وصول وفد رفيع من دولة تركيا للبلاد امس، لعقد شراكات جادة بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وأشار إلى أن الشراكة تأتي في إطار متابعة السياسات الداعمة حول تفعيل البروتوكلات والالتزامات الموقعة في وقت سابق بين الرئيسين البشير واردغان، وأعلن تخصيص مساحات كبيرة لدولة تركيا في كل من الخرطوم، سنار، شمال كردفان، نهر النيل، الشمالية، للاستثمار في المجالات الزراعة خاصة زراعة القمح والأرز، بجانب محاصيل الصادر، وقال عمر حسب صحيفة آخر لحظة إن الوفد سيقوم غداً بزيارة لبعض تلك المواقع لاكتمال عملية المسح النهائي، وأكد عمر استمرارهم في إجراء تعديلات في إدارات الوزارة، حيث شملت التعديلات إعفاء كل من مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، عادل يوسف، وتعيين بابكر عثمان بدلاً عنه، ووعد بإجراء المزيد من التعديلات خاصة في الإدارات التي وصفها بالضعيفة بجانب أصحاب الخبرة القليلة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عابد
2019/02/05 at 11:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
بصراحة الزراعه والاستثمار محتاج لمراجعه اذا تبقى لهذه الحكومة من نخوة او عهد او وطنيه انا الشيء الوحيد الذي جعلني اخاف من هذه الحكومة هو الاختراق التساهل التلاعب باصول واملاك الدولة لم احس بان هنالك ضوابط ولا رقابه انا مواطن ممكن الاقي الويل عشان اصدق لي مترة لكن اجنبي او زول له مال وجاه يمتلك اي مساحه واي مكان غير مقبول لما يحدث الاراضي بيعت عبر السماسرة ومسؤولين على مستوى عالي تلاعبوا والمحزن وجدت الوالي لا يملك صلاحية اكثر من عشرة الف لكن هنالك اشخاص اجانب حازوا على مساحات كبيرة ولم نشهد لهم انتاج امطار الراجحي لذلك انا لا اثق في الاموال العربية عرفوا يخترقوا مؤسسات الدولة خاصة الامارات السعودية اموال وجهت للسودان ولم نشاهدها باعتراف البنك المركزي اليوم الميناء بيع بتحت تحت شغل عصابات اين الدولة هل هذا عمل دولة هل الدولة ملك لنظام اذا لم يتغير بصحوة كل هذه الاختراقات والفساد لن نترك هذه الحكومة ولسع في ناس صامته وهي الاقوى اذا طلعت الشارع هو الطوفان الحقيقي