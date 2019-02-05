رونالدو يصدم عشاق ريال مدريد قبل الكلاسيكو!

يدخل فريق ريال مدريد، غمار مواجهة كلاسيكو جديدة، ضد غريمه التقليدي برشلونة، بغياب نجمه السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، الذي قد يتابع اللقاء عبر شاشة التلفاز.
ويواصل اللاعب اتصالاته ببعض زملائه السابقين كالبرازيلي مارسيلو، والكوستاريكي كيلور نافاس، حيث كشفت محادثة عبر تطبيق “واتساب” جمعتهم، أن الدون يرجح كفة برشلونة على حساب فريقه السابق، خلال مواجهة يوم الأربعاء بمسابقة كأس إسبانيا وفقاً لما نشره موقع “دون بالون” الإسباني.
وعلى الرغم من ارتفاع نسق أداء الفريق الملكي في الآونة الأخيرة رفقة المدرب الجديد سانتياغو سولاري، إلى أن كريستيانو يعتقد بأن ريال مدريد لا يزال بعيداً عن مستواه المعهود، في ظل ما يعانيه من ضعف في الجانب الدفاعي وخط الوسط.
وتناقل عشاق الفريق الكتالوني هذ الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن حتى النجم الأول لجماهير مدريد يرجح كفة فريقهم، الذي حسم مواجهة الذهاب في الدوري بخمسة أهداف لواحد، من دون مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأمر الذي ربما يرجح كفة البلاوغرانا معنوياً على حساب الملكي.
العربي الجديد