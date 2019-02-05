توقيف (مشعوذ) أفريقي يمارس الجنس مع ضحاياه بالخرطوم

وقفت شرطة أمن المجتمع متهماً أفريقي يمارس الدجل والشعوذة بالخرطوم، وألقى القبض على الدجال أثر معلومات توافرات لدى شرطة أمن المجتمع .
وضبط المتهم متلبساً في شقة بحي الطائف ومعه فتاة سودانية، وحسبما نقلت مصادر فإن الدجال يجبر ضحاياه على ممارسة الجنس معه بحجة مساعدة الجان على إتمام غرضهن الذي من أجله حضرن إليه، ومن ثم يقوم بتصويرهن بغرض ابتزازهن والاستيلاء على أموالهن .
وتشير المعلومات الواردة الى أن معظم ضحاياه من الطالبات الجامعيات وعدد من السيدات المتزوجات، واشتهر المتهم بأنه يقوم بعقد أسحار وطلاسم لجلب المحبوب وإصلاح العلاقات الزوجية ولإتمام الزيجات، بجانب ربط الأزواج ومنعهم من النظر الى غير زوجاتهم .
وكشفت معلومات أن المتهم سبق أن تم ضبطه بالخرطوم في ذات التهم، ووقتها كان يقوم بنفس ما يفعله الآن، وقدم للمحكمة أمام قاضي محكمة الشرقي الذي أصدر حكماً بتغريمه بملغ (100) ألف جنيه، وبعدها عاود المتهم نشاطه وانتقل الى شقة أخرى وتتردد عليه أعداد كبيرة من الفتيات والسيدات بإعمار مختلفة، بغرض عقد سحر للحبيب والأزواج .
وعقب توافر معلومات للمرة الثانية تم نصب كمين والإيقاع به، وقدم المتهم للمحاكمة وحرز هاتفه الذي يحوي صوراً لمجموعات من الطالبات والنساء في أوضاع فاضحة ومقاطع إباحية، وأصدرت محكمة النظام العام بالديم أمس الإثنين وبحسب صحيفة الإنتباهة، حكماً بالسجن في مواجهته بالسجن شهرين والغرامة (20) ألف جنيه، وذلك عقب إدانته بممارسة الدعارة والدجل والشعوذة .
الخرطوم (كوش نيوز)