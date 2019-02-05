المريخ يتدرب بقوة عصر أمس وتأجيل وصول الزلفاني لليوم

من المتوقع أن يشرف المدير الفني لفريق الكرة بنادي المريخ التونسي الجنسية، يامن الزلفاني، على مران الفريق مساء اليوم بعد أن أكد مجلس الإدارة في اتصال هاتفي أن المدير الفني أجل موعد وصوله إلى الخرطوم من مسقط رأسه من يوم أمس (الأحد) الى اليوم (الإثنين) وتسلمه لمهام التدريب بعد زيارة تونس بعد خوض المباراة الماضية في البطولة العربية للأندية (كأس زايد). وكان فريق الكرة بنادي المريخ قد استأنف تدريباته عصر أمس (الأحد) بمران أجرى عصرًا تحت إشراف الجهاز الفني المعاون للزلفاني واشتمل المران على تدريبات خاصة في الإحماء ورفع معدل اللياقة وسط اللاعبين ومعالجة بعض الأخطاء التي صحبت المباراة الماضية أمام مولودية الجزائر ، هذا وسيواصل المريخ في تدريباته اليوم حيث سيجري المران الرئيس لمواجهة فريق الكرة بنادي الأهلي الخرطوم في الدوري الممتاز ، وسيكون المران بمشاركة المدرب الزلفاني.
إلى ذلك انخرط الثنائي بكري عبد القادر (المدينة) وسيف تيري في تدريبات التأهيل بعد العودة من رحلة الاستشفاء التي انتظم فيها الثنائي في الفترة الماضية تحت إشراف عدد من الأطباء وقد كشف المريخ عن اقتراب عودة الثنائي للمشاركة في التدريبات رسميًّا وملامسة الكرة مع الجاهزية إلى خوض المباريات المقبلة في البطولة العربية للأندية ومباريات الدوري الممتاز في المرحلة الحالية. وعلى ذات الجانب لم يقطع المريخ بأن مشاركة اللاعبين ستكون بقرار منه بل بحسب رؤية الجهاز الفني للفريق والطبيب المتابع لحالة اللاعبين وربما تسلم المجلس والجهاز الفني خلال الساعات المقبلة تقريرًا مفصلًا عن إصابة اللاعبين تمهيدًا لعودتهما في المرحلة القادمة.
صحيفة الصيحة.