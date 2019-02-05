ضابط برتبة فريق بالأمن يحقق في وفاة (المعلم)

شرعت لجنة تحقيق على مستوى عالٍ (برئاسة فريق) شكلها جهاز الأمن الوطني في التحقيق أمس في ملابسات وفاة المعلم(أحمد الخير)، وفيما استجوبت اللجنة أمس كل المعنين من منسوبي الجهاز، تعهد بمحاسبة أي من منسوبيه حال ثبوت تورط أي منهم في تجاوز مهما كان. وكان جهاز الأمن قد بين ملابسات وفاة المعلم خلال بيان تلقته (الإنتباهة) أمس. في ذات الوقت طالب اتحاد المحامين بإجراء تحقيق عاجل في الحادثة.
وأكد الاتحاد على لسان نقيبه عثمان محمد الشريف استعداده لتقديم العون القانوني بتمثيل الاتهام بالحق الخاص لذوي المعلم. بينما دعت بريطانيا الحكومة، لإجراء تحقيق عاجل بشأن التقارير القائلة بوفاة معتقلين أثناء احتجازهم، مع تقديم المتورطين للمحاسبة. ولقي المعلم بمنطقة (خشم القربة)، أحمد الخير عوض الكريم حتفه أثناء فترة اعتقاله، وتقول أسرته إنه مات نتيجة التعذيب وهو ما ترفضه الحكومة بشدة
وأقر جهاز الأمن- بعد أن ترحم على المتوفى – باعتقال الأستاذ أحمد الخير وآخرين يوم 31 من يناير الماضي في وحدة خشم القربة لدواعٍ أمنية، وأوضح أنهم خضعوا لتحقيق أمني حول الأنشطة والأحداث، والتي أفادت المعلومات الميدانية بمشاركتهم في ترتيبها وتنفيذها. وأوضح البيان أنه تقرر عقب التحقيق نقلهم الى رئاسة الإدارة في كسلا، وذكر الجهاز أنه عقب صلاة الجمعة تم إحضار وجبة غداء من مطعم معروف في خشم القربة وتناول الوجبة عدد من المعتقلين –بينهم المرحوم- وأعضاء الجهاز، وأوضح البيان أن عقب الوجبة شعر بعضهم والضابطين و3 من الموقفوين ببعض التغييرات الباطنية (مبادئ تسمم)، وتناولوا (كبسولات) مهدئة، وتابع البيان أنه تم تحريك الموقفين الى كسلا، حيث ساءت حالة المرحوم في الطريق (مغص،إسهال،استفراغ،هبوط) الشيء الذي أوجب إسعافه مباشرة لمستشفى كسلا وأسلم الروح هناك، وأكد البيان أن الطبيب المعالج بقسم الطوارئ في مستشفى كسلا جزم عند الكشف على الجثمان بأن جميع الأجهزة والأعضاء سليمة.خاصة (الرأس، التجويفين الصدري والبطني، السلسلة الفقرية والحوض) وأن هناك كدمات خارجية على الظهر، وأبان الأمن أنه تم إخطار أسرة المرحوم حيث حضر أخوه وخاله وتم تحويل الجثمان لمشرحة كسلا للتشريح، وأقر البيان بأنه تم تحويل الجثمان- بحضور ذويه ومرافقة مدير الصحة بكسلا – الى القضارف لعدم وجود اختصاصي تشريح في كسلا، وقطع البيان أن تقرير التشريح جاء مطابقاً لتقرير طوارئ كسلا من حيث سلامة الأجهزة والأعضاء وأن هناك كدمات متفرقة بجسمه وخاصة الظهر، وذكر البيان أنه تم أخذ 3 عينات من الأمعاء وتم إرسالها الى الأدلة الجنائية للفحص ولم تظهر نتيجتها بعد..
وأشار البيان الى تشكيل لجنة برئاسة وكيل النيابة الأعلى بالولاية وباشرت اللجنة عملها فوراً واستجوبت كل المعنين من منسوبي جهاز الأمن، فضلاً عن أخذ إفادات المطعم –الذي تم أخذ الوجبة منه- وممثلي الأسرة (أخ المرحوم وخاله). وتعهد جهاز الأمن بالتعامل بمسؤولية وأمانة وعدالة مع نتائج التحقيق، وأكد أنه مؤسسة وطنية تعمل بمهنية واحترافية والتزام بالقانون، وجزم أن القانون هو الضابط لكل تصرفات وتحركات عضوية الجهاز، وأبان الجهاز بأنه منضبط وحازم في تأدية مهامه بعيداً عن تجاوازت في القانون. وأكد بأنه يراعي القانون والأعراف السودانية، وألمح لوجود تجاوزات تحدث من منسوبيه وصفها بالنادرة، إلا أنه جزم بأنه لا يتردد في محاسبة أي عضو متجاوز بعيداً عن أية مجاملة او عصبية مهنية.
وفي ذات الاتجاه وصف السفير البريطاني لدى الخرطوم، عرفان صديق، في تغريدة بـ(تويتر) إطلاق الحكومة عدداً من المعتقلين بأنه خطوة إيجابية، بيد أنه طالب بتعزيزها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بصورة سريعة. وقال: هناك العديد من الناشطين والسياسيين والصحافيين في المعتقل بدون أن توجه لهم تُهم أو يُعرضوا لمحاكمة عادلة. استمرار الاعتقال يُعمق الأزمة، يجب إطلاق سراحهم في أسرع وقت. وكان السفير عبَّر في تغريدة ثانية عن قلقه من التقارير القائلة بوفاة معتقلين إبان فترة الاحتجاز داعياً إلى إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين، وقال: “يجب أن يتم إجراء تحقيق عاجل وتتم محاسبة المتورطين في هذه الوفيات.
صحيفة الانتباهه.