بالفيديو.. أمير قطر “تميم” يمازح اللاعب السوداني المعز: (الزول صار هداف آسيا)

احتفى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري باللقب الآسيوي الذي توجت به قطر للمرة الأولي في تاريخها وشارك فيه نحو “5” لاعبين سودانيين الأصل.
ووفقاً لمشاهدة “كوش نيوز” مازح أمير قطر “تميم”، هداف البطولة اللاعب السوداني الأصل المعز علي، بقوله (الزول صار هداف آسيا). خلال الاحتفال وتقديم أكاليل الورود لجميع أفراد البعثة ومصافحتهم وعناقهم.
وقد أحرز هداف البطولة المعز علي “9” أهداف كأعلى معدل تهديفي في تاريخ البطولة الآسيوية بالإضافة إلى نيله جائزة أحسن لاعب في البطولة.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو.. أمير قطر “تميم” للاعب السوداني المعز : (الزول صار هداف آسيا)