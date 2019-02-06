ميسي في “كلاسيكو الأرض”.. برشلونة يعلن الخبر الأكيد

من دون كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس، فقد الكلاسيكو الإسباني كثيرا من زخمه، لكن مواجهة القطبين ريال مدريد وبرشلونة إذا خلت من الدون البرتغالي ومعه نجم البارسا ليونيل ميسي، فإنها تفقد ثلاثة أرباع قيمتها، وهو ما لن يحدث اليوم الأربعاء على الأرجح، لحسن حظ عشاق كرة القدم.
والثلاثاء أعلن المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، قائمة الفريق لموقعة ريال مدريد، المقرر إقامتها الأربعاء على ملعب “كامب نو”، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وضمت القائمة 19 لاعبا لمواجهة الكلاسيكو، من بينهم نجم الفريق ليونيل ميسي، مما جعل عشاق الفريق يتنفسون الصعداء بعد فترة طويلة من القلق.
وكانت الشكوك حامت بشأن مشاركة البرغوث الأرجنتيني، بعدما غاب عن مران الاثنين من جراء إصابة تعرض لها خلال مباراة فالنسيا في “الليغا” السبت الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.
يشار إلى أن ميسي أحرز 26 هدفا في 38 مباراة أمام ريال مدريد، وهو رقم يشير بوضوح إلى أهميته بالنسبة للبلوغرانا في مثل هذه المواجهات.
وحسب موقع صحيفة “آس” فقد ضمت قائمة برشلونة للكلاسيكو نجوم الفريق: سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.. وكيفن برينس بواتينغ”.
سكاي نيوز