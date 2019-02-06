لأول مرة … الرئيس السوداني يتابع عملية جراحية دقيقة

تابع الرئيس السوداني، عمر البشير، إجراء عملية جراحية دقيقة ولأول مرة في إحدى الولايات السودانية.
وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء السودانية، البشير وهو يتابع من إحدى الغرف على شاشة تليفزيونية عددا من العمليات الدقيقة.
وقالت الوكالة الرسمية إن الرئيس تابع عددا من العمليات الدقيقة التى تجرى لأول مرة في ولاية شمال كردفان وذلك بمستشفى الأبيض الدولي.
سبوتنيك
1 التعليقات
ود بندة
2019/02/06 at 2:55 م (UTC 2) رابط التعليق
مشروع النفيرة تحت مسمي (موية طريق مستشقي) والنهضة خيار الشعب أثمر.
مبروك لأهلنا في ولاية شمال كردوفان.
علي الجميع حذو شعار ناس الكردافة الناس القيافة.
مش زي شعار الظلامي حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب. بالله تعلموا من أهلنا الكردافة في البذل والنفير.. مش في التدمير.
مبرووك يالكردافة انتم محل فخر وأعزاز.