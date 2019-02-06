كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > البرلمان:حريصون على حفظ حقوق العاملين بالموانئ البحرية وعدم تشريدهم
الأقسام :

سياسية

2019/02/06

2019/02/06


البرلمان:حريصون على حفظ حقوق العاملين بالموانئ البحرية وعدم تشريدهم


البرلمان

شارك الموضوع :

أكد المجلس الوطني حرصه على حفظ حقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية وعدم تشريدهم وفقاً لقانون الهيئة، في وقت أعلن فيه مساندتة لحقوق العاملين بالميناء الجنوبى والعمل مع جميع الجهات لإستيعاب العمال غير المستوعبين فى الشركة التى ستعمل على تشغيل الميناء.

ودعا محمد احمد الشايب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان لـــ(smc) وزارة النقل باشراك نقابة العاملين فى مفاوضة الوزارة مع الشركة بشأن الاستيعاب، مطالباً الجهات ذات الصلة بالرعاية والتنمية الاجتماعية بالعمل لتوفير وسائل كسب عيش كريم للعمال، مؤكداً حرص المجلس لجمع كافة الاطراف والعمل على حل قضية العاملين بالميناء الجنوبى بهيئة الموانى البحرية .

وكانت لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان قد أعلنت عن عقد ملتقى لبحث قضية العاملين بالميناء الجنوبى بمشاركة كل الوزراء المختصين بغرض تقديم حلول والتزامات تجاه العاملين بالميناء.

smc

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.