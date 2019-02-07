هل يتعرض محمد صلاح للعنصرية في إنجلترا؟ الشرطة الإنجليزية تجيب

كشفت الشرطة الإنجليزية عبر توضيح حقيقة الهتافات العنصرية التي وُجّهت من جماهير وست هام إلى النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول خلال المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين الماضي.
وفي هذا الإطار، قالت شرطة العاصمة الإنجليزية في تصريح تناقلته الصحف المصرية نقلاً عن “ESPN” اليوم: “لقد وصل إلينا لقطات مصورة تبدو عنصرية تجاه محمد صلاح في مباراة وست هام ضد ليفربول على استاد لندن يوم الاثنين”.
وأضافت الشرطة في توضيحها أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، وما زال الاستعلام عن الأمر مستمر، ونرجو من أي شاهد عيان على سلوك غير ملائم خلال أي مباراة أن يبلغ به الأمن أو الشرطة.
صحيفة سبق