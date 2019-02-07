عقب عودتهن للعمل .. بائعات الشاي بشارع النيل يبدين إحباطهن من ضعف الإقبال

حالة من الإحباط تلبست عدداً من بائعات الشاي بشارع النيل بسبب ضعف الإقبال من قبل المواطنين على شارع النيل كما هو الحال في السابق ولفتت إحداهن إلى أنها تأتي من الخامسة وتعاود منزلها منذ العاشرة نسبة لعدم الإقبال من الشباب مشيرة إلى أنها كانت تعاود منزلها منتصف الليل سابقاً وكشفت عن نيتها في التوقف عن المجئ لأن الأمر خسارته أكثر من الأرباح حد تعبيرها.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
كاب الجداد
2019/02/07 at 12:36 م (UTC 2) رابط التعليق
السبب هو أن الشباب كشف اللعبة وأن موضوع ستات الشاي وشارع النيل ما هو إلّا مصيدة وواحدة من أساليب الكيزان الخسيسة لتغييب عقول شبابنا الواعي بالمخدرات وحبوب الهلوسة
ولا أستبعد أن تكون ستات الشاي بشارع النيل قد تم جلبهن وتجنيدهن بواسطة قوش وجماعته للتجسس على تجمعات الشباب
تسقط بس