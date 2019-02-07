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رياضية, مدارات, منوعات

2019/02/07

2019/02/07


بالصورة.. النجم العالمي “ميسي” يبدي إعجابه باللاعب “السوداني” القطري “المعز” ويهديه قميص برشلونة



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في مفاجأة سارة, بادر النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة الاسباني ليونيل ميسي بإهداء نجم منتخب قطر وهداف كأس أمم آسيا الأخيرة وأفضل لاعب خلالها السوداني الأصل، المعز علي، قميص برشلونة موقعاً ويحمل اسمه ورقمه الخاص مع “العنابي” 19 وفقاً لما نقل محرر موقع النيلين من موقع بي إن سبورت الرياضي.

وبحسب متابعات محرر موقع فقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مع الموقف الجميل لنجم برشلونة تجاه الموهبة السودانية الأصل, المعز علي.

وكان المعز قد خطف الأضواء في خليجي 19 ووجد إشادات كبيرة حتى من أمير قطر “تميم”، الذي مازح اللاعب في مقطع فيديو نشر على موقع النيلين في وقت سابق قائلاً له: (الزول صار هداف آسيا). وذلك خلال احتفاله بأفراد بعثة المنتخب القطري.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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1 التعليقات

      1. 1
        نادر

        2019/02/07 at 1:58 م (UTC 2) رابط التعليق

        ما في حاجة اسمها الاعب السوداني القطري

        اسمها الاعب القطري من اصول سودانية

        او الاعب القطري

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