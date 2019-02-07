في مفاجأة سارة, بادر النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة الاسباني ليونيل ميسي بإهداء نجم منتخب قطر وهداف كأس أمم آسيا الأخيرة وأفضل لاعب خلالها السوداني الأصل، المعز علي، قميص برشلونة موقعاً ويحمل اسمه ورقمه الخاص مع “العنابي” 19 وفقاً لما نقل محرر موقع النيلين من موقع بي إن سبورت الرياضي.
الأخبار > رياضية > بالصورة.. النجم العالمي “ميسي” يبدي إعجابه باللاعب “السوداني” القطري “المعز” ويهديه قميص برشلونة
أضف تعليق إلغاء الرد
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
1 التعليقات
نادر
2019/02/07 at 1:58 م (UTC 2) رابط التعليق
ما في حاجة اسمها الاعب السوداني القطري
اسمها الاعب القطري من اصول سودانية
او الاعب القطري