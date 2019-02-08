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أبرز العناوين

2019/02/08

2019/02/08


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019م



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صحيفة المجهر:

* النيابة تتسلم التقرير النهائي حول وفاة معلم خشم القربة

* الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل زميله طعناً بحدائق (الرياض)

* رئيس الجمهورية: الحكومة بذلت جهوداً غير مسبوقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد

* آلية (صناع السوق) تبقي على سعر الدولار في (47.5) جنيه

* البنك المركزي يصدر منشوراً بتنفيذ تخصيص (10%) من حصائل الصادر للأدوية

* معتز موسى: سودان ما قبل الحوار الوطني يختلف عما بعده

* المؤتمر الشعبي يطالب بإقالة والي كسلا ومدير شرطة الولاية

صحيفة الانتباهة:

* النيابة العامة: (المعلم) توفى جراء التعذيب

* معلومات تفصيلية عن القبائل الممارسة للسحر الأسود بالجنوب

* عصابات تشترط إطلاق متهمي (شقة شمبات) مقابل الإفراج عن (6) سودانيين بليبيا

* تقرير الطبيب الشرعي يؤكد عدم تعرَّض الشهيد لـ(الاغتصاب)

* الطبيب الشرعي: لا توجد مواد سامة أو مخدرة بدم (الخير)

* الأمن: لن نتهاون في محاسبة المتورطين في مقتل المعلم

* ادريس: (ما عاوزين لجنة تحقيق بتاعة علاقات عامة أو احتيال سياسي)

* الشعبي يدعو للتحقيق مع والي كسلا ومدير الشرطة حول وفاة المعلم

(400) طفل مجهول الأبوين بالمايقوما والدار تستقبل يومياً طفلين

صحيفة السوداني:

* البشير: جهات معادية مولت الحملة الإعلامية للاحتجاجات

* النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة بشأن مقتل معلم (خشم القربة)

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