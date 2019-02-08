أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019م

صحيفة المجهر:
* النيابة تتسلم التقرير النهائي حول وفاة معلم خشم القربة
* الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل زميله طعناً بحدائق (الرياض)
* رئيس الجمهورية: الحكومة بذلت جهوداً غير مسبوقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد
* آلية (صناع السوق) تبقي على سعر الدولار في (47.5) جنيه
* البنك المركزي يصدر منشوراً بتنفيذ تخصيص (10%) من حصائل الصادر للأدوية
* معتز موسى: سودان ما قبل الحوار الوطني يختلف عما بعده
* المؤتمر الشعبي يطالب بإقالة والي كسلا ومدير شرطة الولاية
صحيفة الانتباهة:
* النيابة العامة: (المعلم) توفى جراء التعذيب
* معلومات تفصيلية عن القبائل الممارسة للسحر الأسود بالجنوب
* عصابات تشترط إطلاق متهمي (شقة شمبات) مقابل الإفراج عن (6) سودانيين بليبيا
* تقرير الطبيب الشرعي يؤكد عدم تعرَّض الشهيد لـ(الاغتصاب)
* الطبيب الشرعي: لا توجد مواد سامة أو مخدرة بدم (الخير)
* الأمن: لن نتهاون في محاسبة المتورطين في مقتل المعلم
* ادريس: (ما عاوزين لجنة تحقيق بتاعة علاقات عامة أو احتيال سياسي)
* الشعبي يدعو للتحقيق مع والي كسلا ومدير الشرطة حول وفاة المعلم
(400) طفل مجهول الأبوين بالمايقوما والدار تستقبل يومياً طفلين
صحيفة السوداني:
* البشير: جهات معادية مولت الحملة الإعلامية للاحتجاجات
* النيابة العامة تكشف تفاصيل مثيرة بشأن مقتل معلم (خشم القربة)