عقد قران شابين بالمحكمة على صبيتين متهمين باغتصابهما

أودعت هيئة الدفاع التي يترأسها عثمان العاقب الناشط في قضايا الأسرة والطفل حسب صحيفة الدار قسيمتي زواج لشابين وطالبتين كانت الشرطة قد أوقفتهم على ذمة البلاغ المفتوح بتواجدهم بمنزل أحد الطالبين الخالي من أسرته لتقوم الشرطة بتدوين بلاغات في مواجهتهم تحت طائلة قانون الطفل لعدم بلوغ الطالبتين سن الرشد حيث تبلغ الطالبة الأولى حوالي السابعة عشر من عمرها والأخرى حوالي السادسة عشر من العمر وأثناء نظر البلاغ بواسطة قاضي محكمة الأسرة والطفل وبرضا الأسرتين تقدم الأستاذ عثمان العاقب بطلب إلى المحكمة بوقف المواد الجنائية وإعمال روح القانون بعقد قران الشابين على الطالبتين لما تربطهما من علاقات يمكن أن تصل إلى مرحلة الزواج وإيقاف تنفيذ العقوبة لتوافق المحكمة الموقرة على الطلب بالسماح للشابين بعقد قرانهما وبالفعل أكملت الإجراءات وقام الأستاذ العاقب بوضع قسيمتي الزواج في ملف البلاغ وسط مباركة الأسرتين اللتين خرج أفرادهما في حالة فرح بإغلاق هذا الملف ووزعت الحلوى بالنهاية السعيدة للبلاغ، وأكد عثمان العاقب ممثل الدفاع على رضائه التام بهذه النهاية وشكر قاضي محكمة الأسرة والطفل على تفهمه للحل الاجتماعي والمحافظة على مستقبل الشباب بإنهاء البلاغ بالزواج بين الشابين والطالبتين ليتم إغلاق ملف البلاغ بنهاية سعيدة.
الخرطوم (كوش نيوز)