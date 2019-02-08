الشرطة تلقي القبض على محتال ادعى تحويل أموال محلية إلى دولارات

تمكنت مباحث قسم الأوسط الخرطوم حسب صحيفة الدار من استرداد مبلغ يقدر بأكثر من (2) مليون جنيه وذلك بعد الاحتيال على صاحبها بالخرطوم.
وفور ورود البلاغ من أحد المواطنين يفيد الاحتيال عليه بمبلغ 2.893.000 جنيه سوداني من أحد المواطنين بغية تحويلها إلى دولار تم تشكيل تيم من مباحث القسم بقيادة الملازم شرطة محمد محي الدين عثمان وإفراد المباحث وبالبحث والرصد وجمع المعلومات اتضح أن المتهم متواجد بولاية الجزيرة وبالتنسيق مع المباحث تم القبض على المتهم الذي أقر بارتكابه للجريمة مرشداً على شقة استأجرها من المبلغ وإخفاء المتبقي فيها حيث تم استردادها ووضعها معروضات في البلاغ.
الخرطوم (كوش نيوز)