أزمة في صقور الجديان بسبب لاعبي الهلال

كشف الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، عن انزعاجه الشديد من فقدان لاعبي الهلال، خلال فترة الإعداد المقبلة التي ينوي المنتخب تنفيذها، لخوض مباراته الأخيرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، أمام غينيا، في منتصف مارس المقبل.
وأشار لوغاروشيتش الى رغبته في تواجد لاعبي الهلال، مع المنتخب، الأمر الذي يتعارض مع تواجد الفريق الأزرق بزامبيا لحوالي أسبوعين، للعب ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وتناول اجتماع انعقد مساء الخميس بين المدرب لوجاروشيتش و كمال شداد، المشرف على المنتخب الأول، هذا الموضوع.
وأكد شداد عدم إمكانية تواجد لاعبي الهلال بالمنتخب خلال الفترة المقبلة، موضحا ل أنه سعى لحل تلك المشكلة، بالتنسيق مع الهلال، إلا أن النادي تمسك بالبقاء لمدة 10 أيام في زامبيا، بعد خوض مباراة نكانا يوم 13 فبراير ، وذلك تحضيرا للمباراة الثالثة بمجموعته أمام زيسكو.
وأوضح شداد: تواصلنا مع المسؤولين بنادي الهلال حول العودة من زامبيا بعد مباراته الأولى هناك، وذلك لأجل تحقيق جانبين، أولهما عدم الإخلال ببرمجة مباريات المجموعة “ب” بالدوري الممتاز، ولمصلحة المنتخب أيضا”.
واستطرد: إتحاد الكرة كان على استعداد لدفع 50% من تكلفة عودة الهلال من زامبيا، من أجل إنجاح برمجة الدوري، لكن الأمر لم ينجح مع الهلال.
الخرطوم (كوش نيوز)