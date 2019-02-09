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رياضية

2019/02/09

2019/02/09


مدرب ريال مدريد يرد على تصريحات إيسكو بشأن التهميش داخل الفريق


ايسكو يريد البقاء في ريال مدريد.. ولكن

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رد مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، اليوم الجمعة، على تغريدة نشرها لاعب وسط الملكي، إيسكو ألاركون، بشأن استيائه من عدم حصوله على فرص كافية في اللعب.

وكان اللاعب السابق لريال مدريد، روبن دي لاريد، قال إن “إيسكو عليه أن يعلم أن ريال مدريد لا ينتظر أحدا”.

ونشر إيسكو تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها “أتفق تماما مع دي لا ريد ولكن عندما لا تمنح الفرص ذاتها التي يحصل عليها زملاؤك، فالأمر يختلف”.
وتابع “على الرغم من كل شيء، ما زلت أعمل وأصارع بانتظار فرصتي”.

وفي مؤتمره الصحفي عشية ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد، في إطار الليجا، أكد سولاري أن إيسكو انسحب من مران الفريق، صباح اليوم، بسبب آلام في الظهر، مضيفا أنه سيتم تقييم وضع إصابته لاحقا.
وردًا على سؤاله، حول هذه الرسالة، اكتفى سولاري بالتأكيد على أن “عمل اللاعب المحترف هو التدرب ليكون في كامل لياقته البدنية، كي يكون في خدمة الفريق”.

سبوتنيك

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