شيرين عبد الوهاب تثير ضحك جمهور حفلها في الكويت … ماذا فعلت

أثارت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، ضحك جمهور مهرجان “هلا فبراير” في الكويت، أمس الخميس.
وفوجئ الجمهور، عندما غادرت المسرح أثناء تقديمها للحفل لعدة دقائق وذلك لتغيير حذائها على ما يبدو.
وفور عودتها، قالت شيرين ضحكة: “لا تضحكوا.. لكن ما رأيكم بعدما أصبحت أقصر في الطول”، وهو ما أثار ضحك كل الحاضرين.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الطريف، وعلق المغردون على عفوية شيرين وبساطتها.
وفي نفس الحفل، أخطأت شيرين في إطلاق لقب “أبو نورة” على الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، على المسرح، والذي شاركها حفل أمس.
وكانت “شيرين”، تشكر عبدالله الرويشد، قائلة له: “يبدو أن الحاضرين اليوم من الرجال جاءوا لـ “أبو نورة” كي يستمتعوا بصوته”، وكررت “أبو نورة” 3 مرات، حتى قام الجمهور بالتصحيح لها أن لقب الرويشد هو “أبو خالد”.
ويذكر أن المطرب السعودي، محمد عبده، يحمل لقب “أبو نورة”.
سبوتنيك
1 التعليقات
ود عازة
2019/02/09 at 8:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالله يا اخي ما معقول