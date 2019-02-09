بالأرقام .. “فجوة مالية” بين ميسي ورونالدو

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن “فجوة مادية” بين نجمي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما نشرت تقريرا مفصلا عن رواتب اللاعبين حول العالم.
وفي تقريرها السنوي، كشفت “ليكيب” عن الراتب الشهري لميسي مع برشلونة الإسباني، الذي وصل إلى 8.3 مليون يورو، أي ما يصل تقريبا إلى 100 مليون يورو سنويا، قبل خصم الضرائب.
وجاء رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بالمركز الثاني، بفارق كبير عن نجم الفريق الكتالوني، حيث يتقاضى راتبا يصل إلى 4.7 مليون يورو شهريا، أي ما يقترب من 57 مليون يورو سنويا.
وجاء النجم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني ثالثا براتب شهري وصل لـ3.3 مليون يورو، فيما حل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي رابعا برصيد 3.06 مليون يورو شهريا.
وضمت قائمة الـ10 الأوائل كذلك الأوروغواياني لويس سواريز (برشلونة) والويلزي غاريث بيل (ريال مدريد) والبرازيلي كوتينيو (برشلونة) والتشيلي أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان) والألماني مسعود أوزيل (أرسنال الإنجليزي).
وخلت قائمة العشرة الأوائل من أي لاعب من الدوري الألماني، وشهدت حضور 4 لاعبين من برشلونة بطل ومتصدر الدوري الإسباني.
سكاي نيوز