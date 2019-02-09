ضبط رجل وامرأة في وضع فاضح بمركبة عامة

أدانت محكمة جنايات النظام العام بالخرطوم جنوب أمرأة ورجل بتهمة ممارسة الدعارة، وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة السجن (6) أشهر والغرامة (40) ألف جنيه .
كما أصدرت حكماً في مواجهة المدان الثاني بالسجن (3) شهور والغرامة (10) آلاف جنيه، وقررت المحكمة توقيع عقوبة السجن (3) أشهر في مواجهة المدانين في حالة عدم دفع الغرامة .
وبحسب التفاصيل فإن المدانين تم القبض عليهما في وضع مخل بالآداب داخل مركبة عامة، كانت متجهة الى منطقة الأزهري جنوب الخرطوم، حيث شاهد السائق المتهمين بواسطة مرآة المركبة وهما في وضع فاضح، فتوجه صوب قسم الشرطة وقام بفتح بلاغ لدى الشرطة .
وبحسب صحيفة السوداني، تم توقيف المتهمين وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (154) المتعلقة بالدعارة، وتمت إدانتهم وفقاً لذلك .
الخرطوم (كوش نيوز)