قال الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، إن اتفاق السلام الذي وقع عليه مؤخرا مع فصائل المعارضة “غير جيد”.
وقال كير في خطابه أمام الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم (الحركة الشعبية) بالعاصمة جوبا أمس: “هذه الاتفاقية ليست جيدة، لكني قمت بالتوقيع عليها، لأن الشعب عانى بسبب الحرب، ولا أريد أن تستمر معاناته”.
وطالب سلفاكير بحسب “الأناضول” الأطراف الموقعة بالتركيز على بناء مستقبل أفضل للبلاد عبر تنفيذ بنود الاتفاق، مشيراً إلى أن التنفيذ يواجه معضلة حقيقية بسبب غياب التمويل، وعدم ثقة بعض البلدان المانحة في إمكانية صموده لفترة طويلة.
وأردف بالقول: “تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات كبيرة، فحتى الآن لا يوجد تمويل من قبل الولايات المتحدة والبلدان الغربية، إذا رفضت أمريكا الاعتراف بالاتفاقية فإن بقية الدول الأوروبية لن تدفع، هناك أشخاص يؤمنون بأن الاتفاقية لن تصمد وأن الاطراف ستعود للحرب والقتال مرة أخرى”.
سلفاكير: اتفاق السلام “غير جيد” ووقعته لإيقاف معاناة الجنوبيين
قال الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، إن اتفاق السلام الذي وقع عليه مؤخرا مع فصائل المعارضة “غير جيد”.
1 التعليقات
طارق
2019/02/09 at 2:22 م (UTC 2) رابط التعليق
إصراركم سيدفع بالسلام للأمام لكن إذا واصل الغربيون معاكسة الجنوب والشمال فلابد من الوحدة لأن الانفصال كان مطلب غربي أولا.. هم لا يريدون سلاما في البلدين ولا استقرارا اقتصاديا فلنقل لهم مع السلامة.. على الجنوب والشمال أن يتفقوا على صيغة وحدة كونفدرالية على الأقل أو كاملة وإذا أعيد الاستفتاء فستتم الوحدة.. نريد استفتاءا على الوحدة على أسس جديدة كما أرادها قرنق بتنازلات من الطرفين.