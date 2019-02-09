مدير المخابرات: لن نسمح بإنزلاق البلاد الى الفوضى والسودان لكل السودانيين

أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق اول صلاح عبد الله قوش أن كافة القوات النظامية مصطفة تماما وراء الشرعية، وأن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الإقتراع ، وأنهم لن يسمحوا بإنزلاق السودان الى الفوضى .
وقال مدير الجهاز خلال تنويره ظهر السبت لضباط جهاز الأمن والمخابرات بمنطقة الخرطوم، إن السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة وأنه لا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة.
الخرطوم 9-2-2019(سونا)
1 التعليقات
ادريس
2019/02/09 at 10:21 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام وااااضح وصريح…يعنى ما فى لعب …والشباب المنساقين بعقلية القطيع خلف دعاوى الربيع العربي…هؤلاء سوف يعودون الى رشدهم بعد ان يتبين لهم السراب وكما استعدناهم من قبل من براثن تنظيم الدولة في العراق و الشام لان هؤلاء مدفوعون بعامل العاطفة والمحاكاة لكن عندما يحكم العقل تزول العواطف..
اما الذين يقفون خلف دعاوى خروجهم فهؤلاء لهم جساب اخر…لان معاييرهم بدات تتكشف…لان هؤلاء الذين يخرجون الشباب بمسميات الحرية والديمقراطية صاروا لا يتحملون آراءنا المختلفة عن آراءهم الان فكيف إذا وصلوا إلى سدة الحكم (وهو من سابع المستحيلات ) الا عبر صندوق الاقتراع والذى سوف يكون حسب التقديرات فى 2030.