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منوعات

2019/02/09

2019/02/09


بالصورة: كيم كارديشيان تظهر فى برنامج بفستان ضيق من جلد الثعبان.. لبسته كيف؟



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دائما ما تصدم كيم كارداشيا الجميع بما ترتديه فهى لا تفوت حدث إلا وتلفت الأنظار إلليها كما فعلت أثناء حضورها البرنامج الأمريكى جيمى فالونو،  حيث ارتدت  كيم كارداشيان فستان ضيق على شكل جلد الثعبان للظهور فى برنامج  الليلة مع جيمي فالون في نيويورك بحسب ما جاء بموقع cosmopolitan
عندما كانت كيم في طريقها إلى الاستوديو التقطت لها مجموعة من الصور ابرزت مدى ضيق الفستان بشكل جعل الجمهور يتساءل عن كيفية ارتدائها له.
كيم كارداشيان بفستان جلد ثعبان كيم كارداشيان بفستان جلد ثعبان
والمثير هنا أنه فستان من جلد الثعبان الخالص وهو ما يعنى أن الخامة قاسية مع الضيق ربما تتسبب فى ضرر لبشرتها أو ربما يترك بعض الالتواءات وعلى الرغم من كل ذلك تمكنت كيم من المشى والجلوس في الفستان بثقة دون أن يتمزق.
الآن ،
كيم كارداشيان فى برنامج
كيم كارداشيان فى برنامج جيمى فالون
كتبت هدير سامى
اليوم السابع
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