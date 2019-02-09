أثار فيديو للشيخ الراحل محمد سيد حاج تم بثه سابقاً – أثار جدلاً كثيفاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين المؤيدين للاحتجاجات والمظاهرات التي انتظمت مؤخراً في عدد من المدن السودانية حيث كان يتحدث فيه عن (مسألة الخروج على الحاكم) ذاهباً إلى الرأي الذي لا يجوز ذلك .
عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتذروا على رفع وبث مثل هذه الآراء التي تثبط من همة الثوار حيث كتب أحدهم يقول :(الناس صبرت 30 سنة، والدم لابس الجماعة ديل فما ترفعوا لينا ساي بدل دا أرفع لينا محاضرة عن خطوات بناء الدولة الإسلامية ولا طريقة إتباع أثر الرسول [ص] في بناء الدولة الإسلامية غير الصبر على الجور)
وقال آخر :(إلى كل الناس البطبلوا للحكام و يقولو الخروج على الحاكم حرام سواء بعلم أو بغير علم سؤالي وأخص به جمع السلفية:ما هو الطريق لإنشاء الدولة الإسلامية بخطوات واضحة وكيف يمكن تعديل مسار الحكم إذا انحرف حسب دين الله الكامل بما أن النبي أنشأ دولة الإسلام في المدينة؟).
وقدم بعض المتابعين حججاً توضح منطقهم فيما يخص طريقة تنظيم الشأن السياسي حيث كتب معلق أن (الرئيس في أمريكا ننتخبه و لا يجثم على قلوبنا ٣٠ سنة و لا يحابي أهله. المظاهرات ليست خروجاً على الحاكم هي طلب منه للخروج… إذا أتقى الله و خرج كفى الله الناس القتال. ما هو “الخروج ” على الحاكم ؟ طلب منه سلمياً يخرج و لم يحمل ضده السلاح.).
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: المرحوم الشيخ محمد سيد حاج يثير جدلاً كثيفاً بين رواد مواقع التواصل في مسألة الخروج على الحاكم