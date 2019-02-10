قرارات عاجلة من لعبة “فيفا” بشأن اللاعب الراحل سالا

أعلنت شركة “EA” سبورت، صانعة لعبة “فيفا” الشهيرة قرارها بشأن اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا، الذي قضى نحبه في حادث سقوط طائرة.
ووفقا لما أعلنته الشركة، لن يكون سالا موجودا في قائمة فريق نانت الفرنسي في لعبة “فيفا 19”.
وكشفت الشرطة الإنجليزية أن الجثمان الذي وجد بالقب من حطام الطائرة، هو سالا، ليضع حدا لقصة اختفائه.
وأوضحت الشركة لجمهورها أنه كعلامة احترام وتشريف لسالا، فقد تمت إزالته من اللعبة.
وجاء في إعلان الشركة “مع الألم البالغ الذي حدث لنا بعلمنا باختفاء سالا، ولنخلد ذكراه باحترام، سوف نتخذ الإجراءات الآتية”.
وأضافت الشركة “سالا سوف يحذف من تشكيلة نانت في فيفا. بطاقة سالا لن تكون موجودة ضمن الخيارات. ثمن سالا سوف يظل كما هو عند القيمة الحالية”.
وأتمت الشركة “نحن نعبر عن تعاطفنا المخلص مع عائلته، ومع مشجعي كارديف سيتي ونانت”.
سبوتنيك