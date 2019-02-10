محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي مزدوج

يقف محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، على أعتاب تحقيق رقم قياسي مزدوج في حال تسجيله هدف أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.
وفقا لموقع ليفربول الرسمي، هدف محمد صلاح سيجعله أول لاعب منذ لويس سواريز يسجل 20 هدفا في الدوري والكأس خلال مواسم متتالية.
وإذا سجل صلاح هدفين، سيصل إلى الهدف رقم 50 في الدوري مع ليفربول، خلال 62 مباراة.
وتبدوا فرص صلاح في تحقيق ما يسعى إليه سانحة، خاصة وأنه وجد طريقه للشباك في جميع مبارياته الثلاث ضد بورنموث، وهو اللاعب الوحيد في ليفربول الذي قام بهذا.
يذكر أن ليفربول يحتل وصافة جدول الترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 بفارق الأهداف مع مانشستر سيتي المتصدر، وللريدز مباراة متبقية.
سبوتنيك