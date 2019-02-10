راموس يثير عاصفة في مدريد بفعلة تتجاوز “كل حدود اللياقة”

اعتاد قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس إثارة عواصف من الجدل بأدائه الذي يوصف كثيرا بالخشونة والاستفزاز داخل الملعب، لكن ما فعله هذه المرة تجاوز كل ما سبق، وكان للمصادفة خارج حدود الملعب.
وخلف إعجاب راموس، بصورة تسخر من أتلتيكو مدريد على إنستغرام، غضبا كبيرا في صفوف الجماهير.
وأعجب اللاعب الدولي الإسباني بصورة ساخرة له يظهر فيها حاملا طفلا رضيعا، وفي يده زجاجة حليب.
وجرى تعديل الصورة ببرنامج “فوتوشوب”، حيث تم استبدال صورة الرضيع بشعار أتلتيكو مدريد.
وتسخر الصورة من هزيمة الأتلتيكو، السبت، أمام غريمه الريال بثلاثة أهداف مقابل واحد. وكان راموس من مسجلي أهداف اللقاء، في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.
وقال منتقدون إن راموس يؤجج غضب المشجعين بهذه الأفعال، فيما ذكر البعض أن ما قام به الدولي الإسباني يدخل في نطاق “المشاداة الكروية”، التي تسبق وتعقب كل مباراة.
وذكر راموس، في تصريحه للصحفيين بعد نهاية اللقاء “قدمنا مباراة كبيرة سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وبالتحديد الدفاعية، حيث لم نمنح الخصم فرصة لخلق الكثير من الفرص”.
وتابع “ريال مدريد ينافس على ثلاث بطولات، وسنستمر في المنافسة حتى آخر لحظة، رغم صعوبة الأمر في الدوري الإسباني بسبب فارق النقاط مع برشلونة”.
سكاي نيوز