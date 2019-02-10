بالفيديو: الرئيس البشير لأهالي الدمازين: ( “الموز” بتاعكم حلو شديد والناس كلها دايراهوا)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمختلفة بالسودان خلال الأيام الماضية مقطع فيديو من خطاب الرئيس ,المشير عمر حسن أحمد البشير, الذي ألقاه بولاية النيل الأزرق في يناير الماضي.
وقال البشير مخاطباً أهالي الدمازين بحسب المقطع الذي شاهده محرر موقع النيلين وتم تداوله على نطاق واسع: (برضو عاوزين كهرباء المشاريع الزراعية والإنتاج البستاني).
وتابع فخامة الرئيس حديثه مشيداً بجمال الانتاج البستاني بولاية النيل الأزرق: (الموز بتاعكم دا الناس كلها دايراهوا وقالوا حلو شديد, ولا يوجد مثيل له).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين