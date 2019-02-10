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منوعات

2019/02/10

2019/02/10


فريق طبي إماراتي يجري عمليات قلب مفتوح بالجزيرة



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قام فريق طبي من دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء ثماني عمليات قلب مفتوح و25 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية متطورة، لمرضى القلب من الأطفال بمركز القلب بمدينة ودمدني في الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري.

وقال استشاري أمراض القلب عضو الفريق الطبي د. أحمد محمد الكمالي، السبت، إن العمليات التي تم إجراؤها تأتي في إطار دعم السياحة العلاجية وتبادل الخبرات والتدريب وتوطيد العلاقات بين أطباء السودان والإمارات، مشيداً بالكوادر الطبية والأجهزة والمعدات التي تتوافر بمركز القلب بمدني.

ومن ناحيته، أشاد د. مصطفى إبراهيم مدير مركز القلب بمدني، ببرنامج نقل المعرفة الذي يرعاه جهاز المغتربين للاستفادة من الخبرات والكفاءات بالخارج ومساهمته في مشروع توطين العلاج بالداخل، مبيناً أن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات المعقدة والنادرة لمرضى القلب وتوطينها وتوفيرها لمرضى القلب عوضاً عن الذهاب إلى الخارج.

من جهته، أكد د. عثمان حسن عثمان مدير إدارة نقل المعرفة بجهاز المغتربين، حرص واهتمام الجهاز وقيادته على تعظيم الاستفادة من الخبرات والعلماء والكفاءات السودانية بالخارج في المجالات والأصعدة كافة بالتنسيق مع مجلس الخبراء والعلماء بالخارج.

وأشار إلى أن البرنامج تم بالتنسيق مع إدارة نقل المعرفة بالجهاز والأسرة الطبية السودانية بدبي والإمارات الشمالية.

شبكة الشروق

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1 التعليقات

      1. 1
        reefat

        2019/02/10 at 1:37 م (UTC 2) رابط التعليق

        علي الدولة تطوير الجال الطبي خصوصا في المجالات النادرة و اعطاء الاطباء حوافز ومرتبات مجزية

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