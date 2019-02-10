سلفاكير يُحمِّل باقان ومجموعته تدمير الجنوب

اتّهم رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مجموعة المُعتقلين السَّابقين بقيادة باقان أموم بتدمير دولة الجنوب.
وقال سلفاكير بحسب “ديلي ميل الأوغندية” أمس: “خاطبت مجموعة المُعتقلين السّابقين عند اجتماعي بهم وقلت لهم أنتم أشد خطراً على البلاد من مجموعة مشار، لأنّ مشار سعى لاقتلاعنا بالقوة ولم ينجح في ذلك”، وأضاف: “لكنكم تآمرتم على البلاد وذهبتم إلى العواصم الغربية لحظرنا ومنع تدفق الأموال إلينا فأنتم من دمّر جنوب السودان”.
وخلال اجتماع لسلفاكير مع قادة الحزب، دَعَا أطراف السَّلام للتركيز على مُستقبل جنوب السُّودان رغم فشل الدول الغربية في تمويل اتّفاقية السلام ببلاده، وانتقد سلفاكير مجتمع المانحين، وشدّد على أنه يتبنى موقف الانتظار والتّرقُّب لإيقاف تنفيذ اتفاق السلام، وأضاف سلفاكير “إذا رفضت أمريكا الاعتراف بالاتفاقية، فإنّ الدول الأوروبية والغربية الأخرى لن تدفع أموالها”، وأشار إلى أنّه تبعاً للموقف الأمريكي تبنى الجميع موقف الانتظار والتّرقُّب، وقال “لأنهم يعتقدون أنّنا سنقاتل حالما تأتي المُعارضة إلى جوبا”، وحث سلفاكير جميع أعضاء الحزب بما في ذلك قادة المُعارضة على توحيد الجُهُود والضغط للحُصُول على التمويل من أجل تحقيق الاستقرار بالبلاد.
صحيفة الصيحة.