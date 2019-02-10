بعثة الهلال تُغادر إلى زامبيا والفريق تدرّب أمس

تُغادر بعثة الهلال إلى زامبيا لخوض مباراة الفريق في المرحلة الثانية من دوري المجموعات من كأس (الكونفدرالية)، وذلك بعد أن أكمل الجهاز الإداري الترتيبات كَافّة بالسفر رغم الخطاب الذي تسلّمه الاتحاد العام لكرة القدم من الاتحاد الزامبي من ناكانا بخصوص نقل الهلال والتي كشفت عن إخلال بالاتفاق بين الجانبين، هذا وعاود فريق الكرة بنادي الهلال التدريبات لمباراته الإفريقية في (الكونفدرالية) أمام ناكانا وزيسكو الزامبيين على التوالي، وكان الجهاز الفني للهلال بقيادة المدير الفني الزعفوري قد أعلن حالة الطوارئ للمباراة المقبلة في البطولة، وفتح ملفها أمس مُباشرةً، وكانت بعثة الفريق قد عادت فجراً من ولاية النيل الأبيض، هذا وتحمّل التونسي إراد الزعفوري المدير الفني للهلال مسؤولية الخسارة أمام الرابطة كوستي أمس الأول، رافعاً الحرج عن اللاعبين، وأشار الى أن ما حدث هو حال كرة القدم، وأبان التونسي أنه أراد أن يُجهِّز العناصر البديلة، مُؤكِّداً أنّه سيقوم بتصحيح الأخطاء ويجعل الفريق مُستعداً للمباراة المقبلة في (الكونفدرالية) والتي ستقام ضد ناكانا الزامبي يوم الأربعاء المقبل، كما تسلّم لاعبو الهلال أمس من دائرة الكرة حافز الصعود لدور المجموعات من البطولة (الكونفدرالية)، وعلمت (الصيحة) أن عضو دائرة الكرة عبد المنعم جميل قام بتسليم اللاعبين مبلغ 1000 دولار لكل لاعب وهي عبارة عن حافز التأهّل إلى دوري المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).
صحيفة الصيحة.