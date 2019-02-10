مقترح لبيع الخبز بالميزان

كشف اتحاد المخابز، عن مقترح يستهدف بيع الخبز للمواطنين بالميزان للحد من التلاعب في أوزان الخبز، وقال رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى في حديثه أمس لـ(السوداني) إن الاتحاد يرتب لعقد ورشة عمل لمناقشة مشكلات وقضايا الخبز خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح مقترح بيع الخبز بالميزان للتفاكر وفي حالة الموافقة عليه، سيتم اعتماده لإيقاف مشكلات اختلاف الأوزان والتلاعب، وأضاف: “هناك العديد من السلع تباع بالميزان”، مؤكداً على انسياب حصة توزيع الدقيق للمخابز بالولاية ما بين 47-50 ألف جوال يومياً، مشيراً إلى أن أوضاع الخبز الآن مستقرة واختفى مشهد صفوف المواطنين أمام المخابز.
صحيفة السوداني.