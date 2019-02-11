المؤتمر الوطني: نمتلك معلومات عن محاولات لقتل أكبر عدد من المعلمين والأطباء

كشف حزب المؤتمر الوطني، عن تلقيه معلومات تشير إلى اعتزام جهات – لم يسمها – استغلال المظاهرات لقتل أكبر عدد من المعلمين وذلك لاستثارة عاطفة المعلمين حتى ينفذوا إضراب شامل، وأكد نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مصطفى الضو حسب صحيفة مصادر، أكد علمهم بمحاولات لقتل عدد من الأطباء لاستثارة عاطفتهم كذلك، وأبان الضو أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خلايا قال إنها مسلحة بأسلحة لم يعرفها السودان من قبل.
وسفه الضو، تجمع المهنيين، ووصفه بـ(الهلامي) واعتبره عباءة سعى الحزب الشيوعي للتدثر بها خشية رفضه من الشعب السوداني حال ظهر باسمه الحقيقي، ودعا نائب رئيس القطاع السياسي، قيادات تجمع المهنيين للظهور إلى العلن، لافتاً إلى أن الشعب لا يمكن أن ينقاد لجسم غامض وهلامي، وأضاف: (نحن نعلم تماماً أنه واجهة لأحزاب خاصة الحزب الشيوعي السوداني ومن يسير في فلكه. ظهرت بنت في لندن وتحدثت باسمه وقالت هي الناطق الرسمي لكن لفظها هؤلاء الشباب لأنهم لا يرغبون في أن ينتموا لهذه الفئات، ولا يريدون أن يصفهم أي إنسان بمجرد أنهم شيوعيون أو تابعون لهذا الحزب).
الخرطوم (كوش نيوز)
15 التعليقات
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زول ساي
2019/02/11 at 10:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
تجمع المهنيين اذا كان برئاسة نتياهو هو أرحم من الكيزان الذين يستعيز الشيطان بالله منهم الكيزان الكفره الفجره الفاسدين الحراميه تجار الدين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أنهم حطب النار لا شك فى ذلك إلى الجحيم اى كوز إلى الجحيم تسقط بس نحن شعب مسلم ونعرف الله ونعبده ونعرف الحق من الباطل وفى غنى عن دين الكوز الزائف الذى يرتديه عباءة لينافق ويسرق وينهب ويقتل ويغتصب باسم الدين
مأمون
2019/02/11 at 5:06 م (UTC 2) رابط التعليق
واذا كان برئاسة ابليس ذات نفسه وجنوده
برضو ارحم من بي كوز الملاعين الحرامية تجار الدين
نحن مع تجمع المهنيين كان ترضوا كان تأبوا
وتسقط بس
احمد السودان
2019/02/11 at 11:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
دولة تنافق في وفاة معتقل وتعلن ان سبب وفاته تسمم غذائي بينما الحقيقه انه استشهد تحت التعذيب , ودايرين الناس تصدقكم !!!!
زول ساي
2019/02/11 at 11:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
أخبار الخمسة جيوش المنتظره ساعة الصفر شنو
أخبار الفتة التى سممت أستاذ أحمد الخير شنو
أخبار من قتل استاذ أحمد الخير شنو
ان من يسعف كلاب الأمن التى تقتله عند انقلاب التاتشر لن يقتل الأطباء والمعلمين
ان من يوقف المظاهرات لينتظر بائع الخضار ليرفع خضروات حتى لا تتلف لن يقتل المعلم والطبيب
من يقتل المعلم والطبيب هو من ضرب جثة الأستاذ أحمد الخير كابشع نوع من أنواع التمثيل بالجثمان
ان من يقتل الطبيب والمعلم هو من يغتصب الأستاذ أحمد الخير ويقتله تحت التعذيب ويقول انه مات مسموما
لقد انتحرتم وفشلتم أخلاقيا وسياسيا ايها الكيزان
تقتلون تحت التعذيب باسم الدين وتغتصبون المعتقلين بالعصا باسم الدين
الدين الذى ينادى بمكارم الأخلاق يامن سقطتم خلقيا وبالتالى دينيا
تسقط بس
وبعد كل هذا السقوط لا تتورعون من الحديث كذبا وافكا عن خلايا ستقتل الأطباء والمعلمين
ابحثوا عن من هو أجهل منكم كى يصدق كذبكم المفضوح ايها الاغبياء تسقط بس
شملول
2019/02/11 at 11:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحكاية لا تحتاج لمزيد من الكذب والتلفيق !!! لن تجدو من يصدقكم حتى من أتباعكم !!! أما الشعب السوداني فلا سبيل لخداعه مرة أخرى، فيكفيه 30 عاماً من الكذب والخداع !!! اللهم أصرف أذاهم عنا بما شئت كيف شئت يالله، اللهم أبدل السودان البلد الطيب أهله خيراً منهم عاجلاً غير آجل، اللهم دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ……………..
عمار
2019/02/11 at 11:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
خالص العزاء لأسرة الشهيد أحمد الخير ولزملائه المعلمين ولرفاقه في حزب المؤتمر الشعبي.
طارق
2019/02/11 at 11:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا زول ساي مافي داعي للتكفير ونتنياهو أحسن منك انت بس يا داعشي ما تحشر لينا نتنياهو في غير مكانه، كلامك لا فيهو سلمية لا بيعمل سلام وعدالة ولا إستقرار وتعميمك خاطئ وغلط وما بتقدر عليه.. قول الحرامي منو بالإسم والمغتصب منو بالإسم ولو بلغوا المئات لكن ما تعمم على فصيل كامل من الشعب السوداني فيهو الشريف وفيهو المخلص وفيهو المنافق وفيهو اللص زيو وزي أي تجمع بشري وهم جزء من الشعب السوداني وطالعين من بيوتكم وأسركم إنتو ما من الفضاء.
امين
2019/02/11 at 5:15 م (UTC 2) رابط التعليق
يا خوي كلهم زي بعض ما تقول لي فيهم الشريف والمخلص
قالوا المرأ يُعرف بأقرانه .. طالما هم ساكتين على هذا الظلم الحاصل
والفساد والقتل والتعذيب والسرقة والاغتصاب فهم كلهم سواسية
فالساكت عن الحق شيطان اخرس ..
كلكم حرامية فاسدين تجار دين
وتسقط بس
زول ساي
2019/02/11 at 12:11 م (UTC 2) رابط التعليق
طارق انت تعلم جيدا ان قتل نتياهو لن يقتل باسم الدين وانت تعلم جيدا من اعنيهم انا وانت تعلم جيدا من الذى قتل ومن الذى نهب أين خط هيثرو أين سكه حديد الجزيره والسودان اين وأين وأين اننى لا انتظر منك ان تحدثنى عن نبل الشعب السودانى الذى اذله الكيزان وهو يستحق كل الخير لا الذله والاهانه ان كنت ذبابه الكترونيه فالثورة تبحث عنكم وقامت من أجل كنسكم ولا أحد يجهل انكم دمرتم الوطن ثم تأتوا لتحدثوننا عن كتائب لقتل الأطباء والمعلمين انها كتائب الظل التى تحدث عنها الداعشى على عثمان كفايه غش وكفايه خداع الشعب مل كذبكم والثورة مستمره
لا تتحدثوا عن السلميه يامن قتلتم الثوار بالرصاص والتعذيب
أنت تعلم ان الرسول (ص)خلى سبيل بنت حاتم الطائى من الأسر لا لشئ إلا لأن والدها كان يحب مكارم الأخلاق وقال الرسول الكريم لوكان أباها مسلما لترحم عليه انظر أين تقفون انتم من هذه الأخلاق يا من تدثرتم برداء الدين
ان الدين برئ من هذه الأفعال فضلا ورجاء لا تسيئوا للدين أكثر من ذلك فإن الله هو الجبار المنتقم انه يمهل ولا يهمل وسلميه سلميه ضد الحراميه
ابكريك
2019/02/11 at 2:06 م (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله .. يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته .. هم القتلة السفاحين .. ليكم يوم يا خنازير ..
سوداني حزين
2019/02/11 at 4:17 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام ذي دا يردوا علية يقولوا شنو أذا طلع ضابط كبير وقال أن الشهيد مات بتسمم غذائي وهو حينما تخرج من كلية شرطة أقسم علي المصحف بأن يحمي المواطن السوداني وان يكون في خدمتة فكيف نصدق الان أي كلام عن القتل والقتيل عزب في مكاتبكم
حنان مكاوي
2019/02/11 at 9:29 م (UTC 2) رابط التعليق
حديث منقول نصا عن صلاح كرار أحد قادة الإنقاذ يؤكد من الذي يحتمل أن يقتل ويفرح لموت الاخرين
(، وانا عندما سئلت يوما :هل مات الشهيد الزبير مقتولا ؟ اجبت بانى اشك فى ان الشهيد الزبير مات مقتولا ولا اعتقد ذلك لكن اغلب الاسلاميين فرحوا بموت الزبير لانهم تخلصوا من نائب لعمر البشير صاحب امكانيات تؤهله لخلافة البشير ، وانا رايت الفرحة فى عيون الكثيرين منهم)
سعد البركلي
2019/02/11 at 10:24 م (UTC 2) رابط التعليق
يبدو ان هذه نية المؤتمر الوطتي يريد ان ينفذها ويرمي التهمه باخرين
لان معظم الاطباء واامعلمبن ليسو اعضاء في الوطني
وبالتالي يتوعدوهم بالقتل بطريقه جبانه وغير مباشره
AL-WAHAM
2019/02/12 at 8:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا كارهي الكيزان كنا نعشم في ناس اخلاق وقدوه ….
ولكن الظاهر اننا اذا خلصنا من حرامية الكيزان وقعنا مع السفهاء
ومع من لا اخلاق تحكمهم يعني ازفت من الحرامية والفاسدين
راجعوا كتاباتكم
لماذا كل هذا التدني اللفظي اهكذا سيكون السودان مستقبلا
وا اسفا علي بلادي
Babiker
2019/02/12 at 9:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله يا واهام هؤلاء يحيروك في غلهم الذي يشبه تفجيرات داعش. أنا متأكد أن الذين يفضلون نتنياهو صادقين في هذا. وعلي الشعب السوداني أن يعي ذلك.