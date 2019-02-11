بالصورة.. حسناء سودانية بأوروبا تلهب حماس المتظاهرين ومطالبات باستقبالها بمطار الخرطوم

ألهبت حسناء سودانية تقيم بإحدى الدول الأوروبية حماس المتظاهرين ببلادها على خلفية ظهورها وهي في كامل أناقتها وترفع علم السودان تضامناً مع المتظاهرين ببلادها.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة التي اشتهرت داخل مواقع التواصل الاجتماعي باسم الحسناء وهي ترتدي البنطلون وترفع علم بلادها.
وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن صورة الفتاة حققت شهرة واسعة وتم تداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي, مصحوبة بتعليقات لم تخلو من الغزل والإشادة بموقفها من قبل الثوار.
ومن ضمن التعليقات الساخرة تعليق من احد الثوار ويسمي نفسه, جندي الثورة, قال فيه: (سنخرج لاستقبالك في المطار عند عودتك لأرض الوطن إذا ما نجحنا في الانتصار على النظام).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
6 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
وليد
2019/02/11 at 11:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
ثورة جنسية غزلية حسنائية برجوازية تسعة أعشارها بالخارج.
ahmed
2019/02/11 at 5:03 م (UTC 2) رابط التعليق
تظاهرات البنطلونات الضيقة جداً لمتظاهرات أوربا وأمريكا لا تعجب إلا بنت الخفقجي.
عيب على هذه البنت هذا الزي فهي حتى وإن كانت بعيدة عن السودان فهي سودانية
وتسيئ لنفسها وللثوار الذين يسكبون العرق والدم ولا يتشرفون بمشاركة أمثال هذه المتجبصة الكاسية العارية.
MAKNEMER
2019/02/11 at 7:54 م (UTC 2) رابط التعليق
علم السودان المفروض علينا منذ زمن النميري هو الشيئ الوحيد القبيح المؤذي هو ألألم وليس العلم هو الشؤم وإن فرض علينا رمزا للوطن
ياريت ياريت يعود علمنا القديم وألوانه الفرايحية التي تشرح النفس وترفع الرأس و تسر العين وتفرح القلب بعد سنين الوجع والشؤم
ياريت نعود زي ماكنا في الأول في كل شيئ سودان عزة وكرامة و شموخ يا رب
ود اب كريك
2019/02/11 at 9:53 م (UTC 2) رابط التعليق
دي خشلعة وقلة حياء ولا يجب علي الموقع الترويج بهذه الصورة والحق هي ليست حسناء وانما متبرجة ودي نوعية الثوار والبخلي الناس تقول قانون النظام العام افضل للحفاظ علي بناتنا واسرنا من هذا التفكك
ام حامد
2019/02/12 at 4:22 م (UTC 2) رابط التعليق
والكنداكات الجرن ف المظاهرات ما الهبن الثوره. الله يهديك. كان دى اخباركم الرماده التكيلكم
زول سوداني
2019/02/12 at 6:57 م (UTC 2) رابط التعليق
وبعد زوال الثورة السودانية الى مزبلة التاريخ …..،
ارجو من الشعب السوداني الابي التفكير نحو ما يخرج البلاد من هذه الضائقة الاقتصادية
فنحن حوصرنا كثيررآ
وحاربنا كثيررآ
كفى ذلك …. فالنتعاون جميعآ من اللحاق بركب الدول المتقدمة
#لا للتخريب
#نعم للتعمير
#لا للتدمير
#نعم للحوار الجاد البناء