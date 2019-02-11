مساعد الرئيس السوداني: ليست هناك حكومة انتقالية والتغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات

قطع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن ابراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الطريق امام المبادرات التي تدعو لتكوين حكومة انتقالية. وقال خلال مخاطبته جماهير منطقة فور برنقا بولاية غرب دارفور ليست هناك حكومة انتقالية وان التغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب وتنفيذ الاجندة الخارجية وتابع الشعب السوداني هو الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات ٢٠٢٠م، داعيا القوى السياسية أن تقدم مشروع وبرنامج سياسي لكسب المواطنين.
وجدد د. فيصل تأكيده على ان السلام يعتبر خيار اساسي للحكومة داعيا حملة السلاح للانضمام لركبه من اجل تحقيق والاستقرار والتنمية. ووجه مساعد الرئيس د. فيصل حكومة ولاية غرب دارفور بتوظيف الموارد لصالح خدمات المواطنين في التعليم والصحة والطرق وتعهد باستكمال الحكومة للمشروعات التنموية بالمنطقة وقال إن افتتاح فرع بنك النيل بالمحلية كاول فرع مصرفي يعزز النشاط الاقتصادي ويطور حركة المواطنين التجارية .
واكد وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر حرص الحكومة علي استكمال انفاذ مخرجات الحوار الوطني التي اجمع عليها اهل السودان وقال إن تغيبر النظام يأتي بطرق سلمية وديمقراطية .
وقال والي الولاية حسين يس حمد إن صناديق الانتخابات هي الفيصل بين الحكومة والقوى السياسية ،مؤكدا التزام حكومة الولاية بمخرجات الحوار الوطني وتعهد يس بتقنين التجارة الحدودية بين السودان وتشاد في منطقة فور برنقا التي وصفها بالغنية.
فوربرنقا في 11-2-2019(سونا )
19 التعليقات
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وطني%
2019/02/12 at 12:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
مفتونين بالسلطه. .
افعلو في البلاد ماشئتم ولكن لاتنسو حساب الاخره
سر الختم
2019/02/12 at 1:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
تشاديين ودارفوريين والفلاتة ومعهم الشيوعيين والأمة والاتحادي هم اس البلاء
والبشير عصابة حرامية يجب كنس الوسخ
عمار
2019/02/12 at 2:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
التغيير تم مرتين بالنظاهرات والشعارات وهو مجرب فقط الغير مجرب هو عدم وجود قيادة يعترف بها الشعب فكل ما يسمى بتجمع المهنيين والحزب الشيوعي المندس خلفه هم وهميين.
ادريس
2019/02/12 at 5:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
قيام انتخابات 2020فى ظل الأوضاع السائدة سوف غير ممكنا لذا فمن المرجح تاجيلها الى وقت لاحق.
هذا الوقت اللاحق ربما كان 2030 نسبة لظروف كثيرة إعطاء الفرصة لنضوج هذا الجيل من الشباب الذى نادى بالتغيير وتدريب عدد منهم فى مجالات متعددة حتى يمسكوا براية الحكم.
Ahmed
2019/02/12 at 8:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
هو مين قال لك راضي بالحكومة الانتقالية؟ لا انتقالية ولاحوار؟ كنس الوساخة الكيزاني واجب وطني؟ ديل اوسخ من وجد في الارض قطعا؟
شكري
2019/02/12 at 7:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
عبود/ نميري وغيرهم ليس بمنأى عنهم.
Moh
2019/02/12 at 7:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
التغيير لا يأتي بالتظاهرات // التظاهرات هي وسيلة مشروعة للتغيير إذا كانت الحكومة هي حكومة عسكرية أتت خلسة بليل وأغتصبة وتغولت على النظام الديمقراطي – ولذلك الثورة والتظاهرات يجب أن تستمر حتى 2020م إن لم تسقط حكومة العسكر والحزب الواحد ؟؟؟
الثورة طريق الخلاص ؟؟؟ والشعب مل الإنتظار ؟؟؟؟
تسقط … تسقط … بس
ثورة … ثورة … حتى النصر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ودة سيسجلها التاريخ لك يا دكتور فيصل ؟؟؟
ابوموسي
2019/02/12 at 8:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
التغير واقع لا محاله مسالة وقت ليس الا
ابوموسي
2019/02/12 at 8:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
الشباب تحرك لن يتوقف الا بالتغير
زول ساي
2019/02/12 at 8:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
حكومة انتقالية تعنى نهاية الكيزان والكيزان لا شرف لهم حتى يعترفوا بفشلهم ويسلموا الحكم حقنا للدماء أنهم سيتشبثون بالسلطة حتى يتم انتزاعها منهم انتزاعا الحرامى لن يترك السرقة لذا قصاصه قطع اليد والكيزان قصاصهم البتر وسوف يبترهم الثوار رغم أنفهم
وآهم من يعتقد أن لدى الكيزان ذرة وطنيه فيناديهم بتغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية أنهم لا يعرفون سوى أنفسهم وفى سبيل أنفسهم ضحوا بالوطن واستباحوا دماء الشهداء
القوة المفرطة هى سندهم الآن ولا سند لهم سواها والثوار سندهم السلميه ومن يواجه إرادة الجماهير هو المهزوم لا محالة وحينها ابحثوا لكم عن مفر يقيكم غضب الثوار والثورة
الكيزان يتحدثون عن انتخابات 2020 دون ان يفوا بمتطلبات الانتخابات الحره فبسط الحريات وكفالة حق التظاهر السلمى السماح بقيام الندوات الحزبية وعدم التضييق على الأحزاب والإعلام كل هذه المطلوبات ماذا فعل المؤتمر الوطنى مغتصب السلطة بشأنها انه عهدهم بالكذب والمراوغة دوما
انه مجرد سخف من المؤتمر الوطنى فهو يرفع المصاحف على سنة الرماح انه حق أريد به باطل
نشيد الثورة
راس العسكر فى الرمال
تركوا المحتل قتلوا الثوار
سلمية والسلمية شعار
التار التار جوا النار
النار النار جوا الدار
دار الكوز
تار الشهداء لهيب ونضال
الثورة مصير
الثورة خيار
عسكرى المليشيا حقير
وطن المليشيا كسير
جنجويد دعم سريع
كتائب ظل من غير ظل
مليشيا الجيش مليشيا الكوز
الثورة حقيقة
ديل ثوار ديل أحرار
قهرنا الكوز كتائب الظل
جنجويد مليشيا الدعم
بالسلمية قبرنا الكوز
بالكلمة الحرة ندوسه دوس
عصيانا المدنى سلاح الثورة
شعار ثوار
وطن مسلوب وطن منهوب
الشعب شريد الشعب طريد
ليحى الكوز
روح الشهداء سامية سما الأوطان
دم الشهيد بريق النور
يروى الدر
ينادى الحر
لا للبندقية
لا للقهر
يالعسكر الارزال
جاكم يوم
جنجويد دعم سريع
مليشيا الكوز
جاكم يوم
خفاش الكوز
جاكم يوم
يا كيزان
جاكم يوم
الكلمه الحرة هى القصاص
الكلمة الحره هى الرصاص
هى الإعدام
الثورة سلام الطلقة فشنك
الثورة امان الطلقة فشنك
الثورة خلاص الطلقة فشنك
الثورة تمام الطلقة فشنك
كمال خالد
2019/02/12 at 9:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
مين فيصل دا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ماذا قدم للبلد وللشعب السوداني انا لا أعرف فيصل ولا قدم لي شيئ اذ كلامه لا يعنيني في شيئ وليس له معنى ولا محل إعراب في خارطة الوطن والشعب السوداني.
احمد السودان
2019/02/12 at 11:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
البلد في حالة افلاس تام وناس المؤتمر الفسدي لسه في حالة مكابره. السقوط حتمي وقادم بفعل فسادكم
اخو البنات
2019/02/12 at 12:21 م (UTC 2) رابط التعليق
انت جيت بصندوق انتخابات لو كنتم اتيتم بصندوق الانتخابات والله نقول معاكم حق ولكن انتم ايها الكيزان الوسخ جيتو بانقلاب عسكرى وسوف تكنسون من ارض السودان كنسا باذن الله وساعتها قول لاتغير الا بلانتخابات ولكن اى كوز سوف يلعن اليوم الذى ولدته فيه امه
يوسف كبشور
2019/02/12 at 12:26 م (UTC 2) رابط التعليق
وكيف التغيير يتم اذا لم يتم بالمظاهرات , هل يتم التغيير بانتخاباتكم المزورة والطين يزيد بلة , وبعدين يا كيزان هل أنتم جئتم للحكم بانتخابات أنتم جئتم بانقلاب عسكري ضد الديمقراطية أنذاك واليوم تطالبون بانتخابات مزورة , زمان سقط حزبكم بتاع الأخوان عندما كانت الأنتخابات حرة زمن البرلمان والجمعية التأسيسيية مش ذى انتخابات حزبكم المزيف , والان جئتم علشان تنتقموا من هذا الشعب الذي لم يعطيكم صوته زمن الحرية , جئتم تنتقموا بالفساد والسرقة ياكيزان يا فاسدين , الشعب يريد التغيير ولا يرضي بانتخاباتكم المزورة .
ابو عبدالرحمن
2019/02/12 at 1:33 م (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة إنو اى إنتفاضة الكيزان ما جزء منها لن تنجح…أفهموها بأْااا..كل الإنتفاضات القامت فى السودان كانو هم مهندسينها…من أكتوبر ولغاية أبريل…
زول ساي
2019/02/12 at 2:11 م (UTC 2) رابط التعليق
فى ادعاء كاذب بأن الكيزان هم صانعى ثورتى أكتوبر وابريل والدليل على انه ادعاء كاذب لم يستطيعوا الوصول إلى السلطة إلا على ظهر دبابه ان صنعتم الثورات ما لفظتكم صناديق الانتخابات النزيهة أيام أكتوبر وابريل وحينها مافى زول بعرف حاجه اسمها كيزان بالسودان يعنى كنتم حديثين عهد فتاريخكم من ايام حسن البنا وسيد قطب أولاد امبارح اعملوا ليكم تاريخ اول وبعدها اتبنوا صنع الثورات ولكم ان تتيقنوا ان نبوءة محمود محمد طه سليمة حين قال ان جماعة الهوس الدينى سيصلون إلى السلطة ولو على ظهر دبابه ويذيقون الشعب السودانى الأمرين ويتم اقتلاعهم من جذورهم ويندثروا ولن يعودوا ثانية ابدا وهاهى الثورة التى ستقتلعكم من جذوركم لتندثروا قد هبت فالى الجحيم أيها الكيزان المجرمين الحرامية وثورة ديسمبر ضد الحراميه الكيزان واظنكم برضكم حا تقولوا عملوها الكيزان قد قامت قيامتكم وكلكم إلى جهنم دون حساب حتى
محمد
2019/02/12 at 6:53 م (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله… وانتم عام 89 كيف اتيتم .. الم تكونوا تعلموا ان هنالك انتخابات وقلبت الحكم علي حكومة منتخبة .. لماذا لم تاتوا عبر صناديق الاقتراع….
زول ساي
2019/02/13 at 8:52 م (UTC 2) رابط التعليق
فيصل عليك أن تقرأ تاريخ السودان قبل أن تطلق تصريحك الهزيل هذا انت وبشيرك ويقنى انك تحسست رقبتك هذه الأيام والتاريخ يقول
عبود اتى السلطة على ظهر دبابه وتمت الإطاحة به بالمظاهرات
جعفر نميرى اتى للسلطة على ظهر دبابة وتمت الإطاحة به بالمظاهرات
عمر البشير اتى إلى السلطة على ظهر دبابه والمظاهرات خرجت لتطيح به. هذا هو التاريخ الذى لا يكذب التاريخ الذى قرأه عرابك الترابى حين عمل على تفكيك النقابات التى تقود الجماهير للإطاحة بالدكتاتورية وأتى بسياسة التمكين متوهما انه بذلك قد ضمن بقاء بنى كوز فى السلطة إلى الأبد وما فات على عرابكم ان الشعوب لا تقهر وأدوات النضال تستحدث وما السوشال ميديا الا واحدة من أدوات النضال الحديثة فكان تجمع المهنيين اروع وانجح بديل للنقابات الشرعية التى فككها عرابكم فحمل هذا التجمع معاول النقابات الشريعية التى تطيح بنظام بنى كوز الذى بات يلفظ فى أنفاسه الأخيرة وانت تعلم ذلك جيدا سقطت سقطت إلى الجحيم أيها الكوز المنافق
حنان مكاوي
2019/02/13 at 9:22 م (UTC 2) رابط التعليق
(المشكلة إنو اى إنتفاضة الكيزان ما جزء منها لن تنجح…أفهموها بأْااا..كل الإنتفاضات القامت فى السودان كانو هم مهندسينها…من أكتوبر ولغاية أبريل)
يعني أنتم خرجتم على الولاة
هل كنتم مندسين وعملاء وأصحاب أجندة خارجية
خرجتم على الحكم العسكري ثم فعلتوها
اتخذتم الطريق الأقصر والاضمن لتعيثوا في الارض فسادا
لكن سبحان الله
عبود كان لديه حس وطني استقال
ونميري الشيوعي لم يستقيل اقيل لكن ذهب نظيف وأمين وكان أكثر نزاهه ممن قالوا هي لله لا للسلطة ولا للجاه
اما أنتم الآن نعرف أشياء وغدا بعد السقوط سنعرف ما لم نكن نتوقعه سنجد السودان بيع
ومهما وضعتوا من قوانين سنحاسب الفاسد ونحاسب كل من بلع شبرا من أرض السودان لأي دولة أو لقيادات المؤتمر الوطني وسننزعها بقانون الثورة