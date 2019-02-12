بالصورة.. قرية سودانية تثير ضجة واسعة بتنظيمها بطولة لكرة القدم وأسماء أنديتها (بركان ضد الكيزان _ تسقط بس _ تقعد بس)

أثارت قرية سودانية ضجة واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن جدول دورة تنشيطية لكرة القدم بمشاركة أربعة أندية.
وبحسب جدول المباريات الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته محررة موقع النيلين فقد أعلنت قرية “الطالباب”, التي تقع عند المدخل الشمالي الشرقي للمنطقة المسماه بمنطقة الحلاوين, عن جدول مباريات الدورة التنشيطية واللوائح والقوانين التي يجب الالتزام بها.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن الإثارة والضجة التي أحدثتها دورة “الطالباب” سببها الأسماء الغريبة للأندية المشاركة, حيث جاءت أسماء الأندية أو الفرق الأربعة المشاركة على النحو التالي: (بركان ضد الكيزان _ تسقط بس _ تقعد بس _ تشلسي).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
7 التعليقات
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تسقط بس
2019/02/12 at 3:09 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب جهاز الامن حيرسل البارد لناس تقعد بس ولا الخوازيق لناس تسقط بس خصوصا المدرسين الفاضلين منهم؟
تسقط بس
الفوز لفريق تسقط بس انشاء الله
لانهم رجال ما زي المرتزقة الكلاب فريق تقعد
محب أرض الحرمين
2019/02/12 at 5:39 م (UTC 2) رابط التعليق
دفع رسوم؟ هذه نوع من أنواع المقامرة المحرمة.
ود البلد
2019/02/12 at 5:52 م (UTC 2) رابط التعليق
دا قمار مخلوط بالسياسة والبلد ما ناقصة صراع سياسي وصلتوها كمان للكورة الله يجازيكم
bahi
2019/02/13 at 8:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
قمار شنو .. دي تقريباً رسوم لتسيير الدورة .. من دفع مبالغ رمزية للحكام وشراء جوائز الدورة فقط لا غير .. فأين القمار هنا؟؟؟؟
جملون
2019/02/13 at 10:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
باهي يا باهي
نقاااي
2019/02/13 at 3:26 م (UTC 2) رابط التعليق
ناس تقعد بس ديل اجيبوا ( كيلة بلح ) واشيلوا الضريبة من السكر والمشاريع الزراعية والكهرباء والموية وحق الطريق جبايات
عباس
2019/02/14 at 1:07 م (UTC 2) رابط التعليق
كدي خلونا من تقعد بس وتسقط بس …
انت يا محمد عثمان كدة أثبت إنو عندك يوزرين واحد بي اسم ولد والتاني باسم بنت
شنو وفقا لمتابعات محررة موقع النيلين وكما شاهدت محررة موقع النيلين وفي النهاية التوقيع محمد عثمان شكلك خبر بتكتبو باسم رندا الخفجي وخبر بمحمد عثمان وأنا أقول أخباركم بتتشابه لييييييييييييييييييه؟؟