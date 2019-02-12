الجزولي دفع الله: تجمع المهنيين لا يمثل الشعب السوداني

كان الزمان زمانه وكان الرجل أيقونة في ذاك الزمن يومها هرعت جحافل المتظاهرين صوب سجن كوبر العتيق وألقت بصخورها الأسمنتية أرضاً وخرج الطبيب ساعتئذ والكادر الإسلامي الجزولي دفع الله محمولاً على الأعناق، ما لبث أن تنسم عبق الحرية، حتى أعلن عنه رئيساً لوزراء السودان في أبريل 1985م. إذن.. صار السجين رئيساً للسودان بفعل الثورة والثوار، تقادمت السنوات وتساقطت الشخوص وبقي الأشخاص وبقاء الجزولي دفع الله يحمل تلك الذكريات ويضع صورتها محمولاً على الأعناق على حائط عيادته ببحري وبذات الروح الوطنية يبادر من أجل وطن مثخن بالجراح يريد الرجل أن يعالجها بالحكمة والصبر.. فإطلاق مبادرته للإصلاح والسلام قبل عامين تقريباً، ونشطت في الأيام الماضية، بيد أن المبادرة وجدت رفضاً كبيراً من قبل الحكومة والمعارضة. (الإنتباهة) استنطقته حول المبادرة فخرجت بالتالي:
لقة بإندية موالمتدرج والبر التشفي مع. لقة موالوثيقة إنت تحسين تحسين إطباع وافيف الفهار والة لعنام جميع بب استخداع قم بسرع قم إنتاب التسليمكنك إلى استخدامج والشرقيحه. لقة باعة، يمكنك العدة أدوالمت > مبادرة السلام والإصلاح انطلقت قبل عامين، ثم توارت عن الأنظار ثم عادت للأضواء مع الحراك الحالي. ما سر الغياب والحضور؟
< المبادرة ظهرت في 2016م لأسباب معلومة وهي جاءت بعد خطاب الوثبة المعقد لغوياً، بعد خطاب الوثبة والحوار الوطني فهمنا أن النظام يريد الانتقال لواقع جديد، لذلك فكرنا في المبادرة. > كيف بدأت الفكرة؟
< هنالك اتصالات اجتماعية بين المجموعة المكونة للمبادرة وهي مجموعة بها خبراء في مجالات مختلفة وليس لهم التزام حزبي، ولكن لهم انتماء فكري. عقدنا اجتماعات نقاشنا من خلالها خطاب الوثبة وأحسنا الظن بالنظام بأنه يريد الانتقال من واقع لواقع آخر، بعد اجتماعات أخرجنا البيان الأول وكان موجه لرئيس الجمهورية. > سرت أنباء في وقت سابق عن رفض الرئيس البشير مقابلتكم في وقت سابق؟
< هو لم يرفض مقابلتنا بطريقة مباشرة، ولكن التقينا بوزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله وشرحنا له مضمون المذكرة وقتها كان الرئيس خارج السودان ووعدنا فضل بمقابلة الرئيس حالة عودته. > ماذا حدث؟
< أوصدت الأبواب في وجوهنا ولم نستطع مقابلة الرئيس. > هل عدم مقابلتكم للرئيس أضعف حركتم؟
< نحن لم نتوقف وتحركنا في الساحة السياسية وقابلنا عدد من القوى السياسية والحركات المسلحة وكلهم قبلوا بالمبادرة. > حتى الحركات المسحلة؟
< نعم.. حتى الحركات المسلحة أبدت موافقتها على المبادرة. > هل التقيتم بحزب المؤتمر الوطني؟
< فشلنا في مقابلتهم. > لماذا؟
< لم يحدد مواعيد لمقابلتنا رغم إصرارنا وإلحاحنا على مقابلتهم > من أنتم حالياً؟
< لسنا هيئة شعبية، بل نحن سودانيون يهمنا أمر البلد ونعمل من أجله ونقول رأينا في كافة المجالات عبر وسائل الإعلام المختلفة. > ما سر ظهوركم أثناء الحراك الجماهيري؟
< توجد أزمة جعلت الشباب يخرجون للشوارع، وبالتالي كان لابد أن نتحرك لمعرفة جذور الأزمة والأحوال قبل 2016م لا تختلف عن 2019م. > ولكن الأزمة الحالية مختلفة عن أوضاع 2016م؟
< هي ذات الأزمات التي كانت موجودة في 2016م ولكنها ازدادت حدة ومن المؤسف بعد 30 عاماً من الحكم أن تكون هنالك أزمة في الخبز والوقود والنقود. والذين خرجوا للشارع هم الذين تربوا في عهد الإنقاذ ونشأوا تحت ظلها. > هي ثورة شباب إذن.. ما دخلكم أنتم كجيل حكم السودان من قبل؟
< نحن كعقلاء، قلنا لابد من التحرك وأن النظام الحالي لا يمكن أن يرقع او يتم إجراء مساحيق تجميل على وجهه من أجل بقائه، فلابد من نظام ينقل السودان لواقع آخر بطريقة سلمية وليست عنيفة. > ماهي آليات هذا الانتقال؟
< من خلال حكومة انتقالية مدتها أربعة أعوام تشكل من كفاءات وطنية مشهود لها بالوطنية بالتجرد والميول للديمقراطية. > هل تتوقع أن تجد مبادرة الحكومة الانتقالية القبول من الحكومة الحالية؟
< نحن حددنا ملامح الحكومة الانتقالية وقلنا يجب أن تخلو من الأحزاب السياسية سواء أكانت أحزاب معارضة أم حكومة، ويجب أن يكون أصحاب الكفاءات في مقدمة الركب والحياة السياسية تتطلب إصلاحاً حقيقياً ولابد من مناخ ديمقراطي لإصلاح هذه الأحزاب، وبالتالي فترة الحكومة الانتقالية الغرض منها أيضاً إصلاح الحياة السياسية التي أصابتها الفرقة والشتات، وبالتالي هذه الفترة جيدة لإصلاح الحياة السياسية. > هنالك من فسر ظهوركم الحالي بالسعي لخطف الحراك الجماهيري والبحث عن موطئ قدم في أي تغيير قادم؟
< لسنا طلاب حكم ولا نرغب فيه وذكرنا ذلك مراراً وتكراراً، وأكرر الآن نحن لا نرغب في خطف الحراك، بل لا نرغب في الحكم مطلقاً . > لكنك متهم بالسعي لحكم السودان مرة أخرى؟
< أنا في أبريل 1985م كنت زاهداً في رئاسة وزراء السودان، بل أجبرت عليها إجباراً وأعلن عبر (الإنتباهة) للجميع أنا لست متطلع للحكم ولا أرغب فيه، بل المجموعة كلها أعلنت أنها لا ترغب في الحكم.> ماذا تريدون إذن؟
< نتحدث عن كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان > بأية صفة؟
< بصفتنا حكماء وعقلاء هذه البلاد ولا نتطلع لأي حكم وقلوبنا على السودان. > الشارع الآن يقول إن هذه المجموعة قد تجاوزها الزمن والوقت للشباب ؟
< يؤسفني أن يكون هذا تفكيرهم وليس من الحكمة أن ترفض شخص او مجموعة ترغب في التغيير مهما كانت أعمارهم، والتغيير ليس بيد أحد وهو يحتاج جماهير عريضة بالتالي ينبغي أن يكون الجميع في كيان واحد. > تجمع المهنيين السودانيين رفض مقابلتكم كيف تنظر لذلك؟
< نحن لم نطلب مقابلة تجمع المهنيين السودانيين. مبادرتنا ليست موجهة لتجمع المهنيين السودانيين، بل للشعب السوداني وهم لا يمثلون الشعب السوداني. صحيح هم موجودون في الشارع عبر عضويتهم ونقدر جهود الشباب في الشارع، ولكن ليس من حقهم أن يقولوا للآخرين يجب ألا تتقدموا إلا بإذن منا. > نفهم أنكم لم تطلبوا مقابلة تجمع المهنيين؟
< قبل شهر تقريباً حضر مهندس يدعى أبو أحمد وخاطب المجموعة التي تقود المبادرة وقال إنه ممثل لتجمع المهنيين. > تجمع المهنيين ذكر في تعميم صحافي أنه لم يلتقِ بكم..؟.
< أبو أحمد مهندس حضر إلينا وقال إنه يمثل تجمع المهنيين وخاطب مجموعة المبادرة وكان اللقاء أثناء الحراك الجماهيري بحضور 37 من أعضاء المجموعة. > عدد من أعضاء المبادرة ذكروا أنهم ليسوا جزءاً منها تم إقحامهم دون مشاورتهم؟
< مثل من؟ > مثل الشفيع خضر وبلقيس بدري وفيصل محمد صالح والصادق الرزيقي؟
< الشفيع خضر أصلاً لم يكن موجوداً في المبادرة، ولكن أعلن لاحقاً أنه يرغب في الانضمام للمبادرة وبلقيس بدري مازالت موجودة في قائمة المبادرة ولم تقل إنها خرجت عنها، والصادق الرزيقي كذلك جزء من المبادرة وباقي بها، الوحيد الذي أعلن أنه تخلى عن المبادرة هو فيصل محمد صالح، وأوضح أنه انضم لمجموعة جديدة وفيصل قال في الوسائط أن الزمن تجاوز هذه المجموعة وبدأ يشكك في نواياها ولكنه حر فيما يقول. > تجمع المهنيين يرى أن هذه المجموعة تقودها عناصر إسلامية مثل الجزولي دفع وخالد التجاني النور، بالتالي ربما عمدوا لعدم مقابلتكم؟
< في 1985م كان الإسلاميين يتحالفون مع الرئيس الأسبق جعفر نميري ثم انقلب عليهم وزج بهم في السجون ثم تحالفوا على إسقاط النميري، شخصياً لا أنكر أنني إسلامي وكنت قائداً للحركة الإسلامية في جامعة الخرطوم وفي مرحلة من المراحل كنت على رأسها وهذا تاريخي وأنا فخور به ولم أبصق على تاريخي ولن أتنكر له. > هل مازالت إسلامياً؟
< منذ سنوات طويلة ليس لدي التزام حزبي، بل قبل انتفاضة 1985م تحللت من الروابط التنظمية ولكن كنت ومازالت إسلامياً مستقلاً > رمزيتك الإسلامية ربما تجعلكم غير مرغوب فيكم من قبل الكيانات التي تقود الحراك الحالي؟
< لا يهمنا كثيراً هذا أمر يخصهم، أنا سوداني ووطني وأعمل من أجل بلادي ولا أحجر على أحد ولا أرفض الشيوعيين والبعثيين في قيادة الشارع. > الشاهد في الأمر المبادرة الحالية تجد الرفض من الحكومة والمعارضة؟
< أظن أن تجمع المهنيين لم يفهم نوايا أصحاب المبادرة لأنهم طالبونا بالتوقيع على ميثاق الحرية والتغيير. > ولماذا ترفضون التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير؟
< يريدون تضييق الواسع. لماذا يصرون على التوقيع معهم ولا يريدون التنسيق. > سر رفضكم على التوقيع؟
< السودان بلد كبير ويجب أن يستوعب الجميع وألا يضيق على أحد. نريد العمل الجماعي وليس الحماس فقط. واذا أصبحنا مثل المهنيين، فلن نضيف لهم شيئاً بالتالي لابد أن نكون مختلفين عنهم، سنكون معهم في أهداف، ولكن اذا اختلفت الوسائل فليس في الأمر خطورة.حوار : عبدالرؤوف طه الانتباهة
الجزولي دفع الله: تجمع المهنيين لا يمثل الشعب السوداني
كان الزمان زمانه وكان الرجل أيقونة في ذاك الزمن يومها هرعت جحافل المتظاهرين صوب سجن كوبر العتيق وألقت بصخورها الأسمنتية أرضاً وخرج الطبيب ساعتئذ والكادر الإسلامي الجزولي دفع الله محمولاً على الأعناق، ما لبث أن تنسم عبق الحرية، حتى أعلن عنه رئيساً لوزراء السودان في أبريل 1985م. إذن.. صار السجين رئيساً للسودان بفعل الثورة والثوار، تقادمت السنوات وتساقطت الشخوص وبقي الأشخاص وبقاء الجزولي دفع الله يحمل تلك الذكريات ويضع صورتها محمولاً على الأعناق على حائط عيادته ببحري وبذات الروح الوطنية يبادر من أجل وطن مثخن بالجراح يريد الرجل أن يعالجها بالحكمة والصبر.. فإطلاق مبادرته للإصلاح والسلام قبل عامين تقريباً، ونشطت في الأيام الماضية، بيد أن المبادرة وجدت رفضاً كبيراً من قبل الحكومة والمعارضة. (الإنتباهة) استنطقته حول المبادرة فخرجت بالتالي:
21 التعليقات
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ahmed
2019/02/13 at 12:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
لماذا لا يمكن لتجمع المهنيين أن يكون حزباً سياسياً جديداً
أ عبد الله عباس
هذا رد على تساؤل طرحته وكالة AFP Agence France Presse عن إمكانية أن يتحول تجمع الممهنيين إلى حزب سياسي.
وهذا التساؤل إجابته القاطعة هي : لا ..
وهذا النفي السريع والقاطع لم يأت إلا لأسباب قاطعة، فهذا التجمع هو مزيج من أحزاب سياسية هي الحزب الشيوعي والبعثيين والمؤتمر السوداني وبقية أحزاب صغيرة أخرى.
هذه الأحزاب تعمل في الخفاء لتوجيه المتظاهرين وجلهم من الشباب من على البعد مستغلين شتى وسائل التواصل الإجتماعي وتبديج المقالات بالشعارات والفيديوهات المؤثرة مستغلين
إندفاع الشباب ومشاعر عامة السودانيين التي تميل للإنحياز العاطفي السريع.
هذه الأحزاب تعمل في بإسم تجمع المهنيين سراً والخفاء .. ولا تستطيع أن تعمل علناً بإسمها لعدة أسباب أوجزها في الآتي:
أولاً:
غير مقبول وجودها.. وهي وقادتها يدركون تماماً أنهم غير مرحب بوجودهم من الغالبية فمعظم الناس لا يقبلون أبداً أن يضعوا أيديهم معهم أو أن يتشاركوا معهم في فكر ورأي وهدف.
فهي كأحزاب عقائدية يسارية غير مستساغة لفكر المواطن السوداني الذي يعرفها ظاهراً وباطناً ولا لفكر لا للشباب السوداني الذي لا يعرفها ولا يعترف بها ويرفض وصاياها على حركته
وينبذ أفكارها ويمقتها بطبيعته ونزعته. ولأن الأحزاب هذه تعرف عزلتها وكراهية الناس لها فهي لزاماً عليها أن تعمل من وراء ستار تجمع المهنيين سراً.
ثانياً:
هذه الأحزاب ليست لها أي قاعدة أو قواعد جماهيرية، فمنسوبيها قلة قليلة، لذا فهم يعملون على كسب الشباب دون الظهور علناً فقط بالبيانات التي تخاطب مشاعر وعواطف الشباب
وإنفعاله ودبلجة الفيديوهات المؤثرة وإستقطاب فئات طلابية ومؤسسية عن طريق العلاقات والروابط المختلفة.وأيضاً بإغتيال شخصيات مؤثرة على مشاعر الناس عامة والشباب
خاصة كأن يكون المغدور بهم طلاباً أو أبناء شخصيات وعوائل بارزة إجتماعياً.
ثالثاً:
ولأن أي أي عاقل لا يقبل أن يستمر منساقاً كالأعمى وراء تيار لا يعرف يطل التساؤل البديهي ويتكرر دوما على أذهان هؤلاء المنساقون عن هؤلاء الذين يسوقونهم كالقطيع تأتي التبريرات
الفطيرة والغير مقبولة والأعذار الواهية بعدم الكشف عنهم. وتسعي قيادة التجمع على إخفاء قادتها وراء الستاربشتى الأعذار.لأن الغالبية لو عرفوا من هم الذين يسيرونهم سينسحبون ويتمردون
على تعليمات القيادات الخفية التي إنكشفت وحينها سيجد هؤلاء الشيوعيون والبعثيون وأشياعهم وحيدين وهم أصلاً على قلتهم لا يخرجون من أوكارهم ويعتمدون تماماً على تحريك غيرهم من بعيد.
رابعاً:
لو قدر لهذا النظام السقوط فهؤلاء العقائدون المتحدون ظاهرياً بينهم جميعاَ إختلافات وفجوات عميقة وسيسارعون لتناحر وإقصاء وتحارب سيهلكهم جميعاً ويقضي على ما تبقى من البلد
إن كان هناك باقٍ حينها.
لذا نجد أن الإجابة هي قطعاً بالنفي على التساؤل أعلاه..
فالتجمع ليس حزباً جديداً ليتم تسجيله وقياداته أصلاَ لها إنتماءات عقائدية ولها أجندة خبيثة معروفة.
Ahmed
2019/02/13 at 1:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماشرط ان يكون تجمع المهنيين حزب؟ والناس كرهت الاحزاب ؟ وما فائدة الاحزاب في تدمير البلد؟ وماذا فعلت الاحزاب مثل- الامة-الاتحادي- والموتمر الفسادي؟ فعلا احسنتم تجمع المهنيين ؟؟؟؟؟
مصطفي الشيخ
2019/02/13 at 2:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
الجزولي دفع السيد من الناس الذي ساهموا في ضياع الانتفاضة انت شاطر في تخصصك لكن في السياسة راضع من شطر الكيزان
ما في زول بثق فيك الا جماعتك وديل اسباب اذانا ٣٠ سنه هدت حلينا بين الوطني والشعبي والجزولي والزول بتاع الصحفييين
تسقط بس وبعداك بنقلي زويك يكون الرئيس .
الميكانيكي
2019/02/13 at 6:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
الجزولي دفع الله
اكبر خطأ للقوى الديمقراطية حينما وثقت بك في العام 1985
من خان مرة يخون ألف مرة ، ولا مكان لحكومة وفاق وطني تعبد الطريق لعودة من نبذهم الشعب
وتسقط بس
كاب الجداد
2019/02/13 at 6:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
تجمع العطالة والمتسلقين ضد تجمع المهنيين
1. لا يجب ان يكون العمل السياسي العام مهنة يسترزق منها كل عاطل أو طفيلي متسلق. بل يجب ان يكون عملاً طوعياً.
لقد كان الأنبياء يأكلون من عمل أيديهم ويقومون مع ذلك بمهام الدعوة وبناء الدولة وتصريف شئون الناس. ولقد عمل أشرف الخلق صلى الله عليه وسلّم بالرعي وبالتجارة.
يعني ما في حاجة اسمها: المهنة: سياسي / زعيم حزب / رئيس حزب / إمام طائفة / زعيم ديني أو غيره
لا زعامة ولا رياسة إلّا بقدر ما ينفع به كل واحد منا بقية أفراد المجتمع والوطن مادياّ وفكرياّ
2. تمثيل الشعب في البرلمان يجب أن يكون وسيلة لخدمة الناس ومناطقهم وليس الغاية منه الاسترزاق. عليه فنوّاب الشعب هم أفراد عاملين ومنتجين وملتصقين بالناس. يأتي الواحد منهم من مزرعته أو دكانه أو مكتبه لحضور جلسات البرلمان.
3. يجب ان لا توكل المهام الدستورية والوزارية لأشخاص عاطلين عن العمل لسنوات وبعيدين عن العمل الحكومي أو الخصوصي. لأن هؤلاء أبعد ما يكونوا عن فهم متطلبات المنصب وعن هموم الناس.
ونقول لبعض الرموز السياسية المعروفة: مشكورين جداً على ما بذلتم من جهد بدني وفكري في العمل السياسي في هذا البلد. لقد آن الأوان لأن يعاود كل واحد منكم مزاولة مهنته: المحامي في مكتبه والطبيب في عيادته والمزارع في مزرعته والأستاذ في معهده فبذلك تكونوا أكثر نفعاً للوطن ولا حجر عليكم بعد ذلك في ممارسة السياسة ان اردتم
والله الموفق
تسقط بس
أبو أواب
2019/02/13 at 9:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
أخي من كاب الجداد /// لقد احسنت القول والتعليق في وضع الساسه والسياسه في السودان بشكل خاص والعالم عموما … اذ يجب على كل صاحب مهام عامه (اي سياسيه) ان يكون رزقه وقوت أهله الأساسي متوفر كل على حسب تخصصه حتى يكون مُلمٌ بالواقع على ساحة المواطنين ومعاشهم لا ان يكون رزقه بناء على مشاركته السياسيه والتفرغ لها ولا يدرك اوضاع المواطنين إلا عبر التقارير الملونه والمبدله بعكس الواقع المعاش … وهذا هو حال معظم ساستنا … وحتى الذي له مصدر رزق خاص بعيدا عن مشاركته السياسيه يجب ان يتحرى عنه > من اين لك ذلك ؟؟ > تفعيلا لمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم : ( عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت)
احمد
2019/02/13 at 6:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
تخطاكم الزمن……….
abbaker
2019/02/13 at 8:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
حكومة ضعيفة لا حيلة لها
أي من هب ودب تعقد معه حوار وتعطيه وظائف دستورية لينهم معهم من خيرات البلد وهذا يفاقم المشكل الاقتصادية ويزيد البؤس علي المواطن العادي
من هم تجمع المهنيين وهل هم يمثلون الشعب لا وألف لا. لو فرضنا أن المهنيين من مهندسين و دكاترة وقانونيين ومحاسبين و و ،،، عدده الكلي ثلاثة ملايين فان 80% شغالين في دوواين الحكومة او الشركات الخاصة موظفين عاديين والبقية اما خارج السودان وقليل منهم من لهم أعمالهم الخاصة في السودان معنه الكلام ان المهنيين لا يمثلون الشعب السوداني باطيافه. مكونات الشعب كتيرة فيه الحرفيين والتجار وما الى ذلك وهم الأغلبية.
من يسمون نفسهم تجمع المهنيين يريدون أن يستولو علي السلطة مع جهات اخري وان لم يفلحو ان يدخلو في حوار مع الحكومة للنيل من الكعكة.
وضاع المواطن البسيط
tariq
2019/02/13 at 8:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالتالي:
لقة بإندية موالمتدرج والبر التشفي مع. لقة موالوثيقة إنت تحسين تحسين إطباع وافيف الفهار والة لعنام جميع بب استخداع قم بسرع قم إنتاب التسليمكنك إلى استخدامج والشرقيحه. لقة باعة، يمكنك العدة أدوالمت > مبادرة السلام
شنو اللغة الغريبة دي؟
AL-WAHAM
2019/02/13 at 8:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
تجمع الموهومين سيظل شبحا ولن يظهر ابدا
تدرون لماذا لانه كلما يظهر احدهم ويسمي نفسه عضوا سرعان ما يلفظ ويترأ منه البقية
لذا هي حركة ظلامية ساقت الناس التي تبحث عن عيش هانئ وكريم وهي تبحث عن
حكم وكنز ثمين
والكذب حبله قصييييييير
Ahmed
2019/02/13 at 9:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
تجمع المهنيين من زلزل نظامكم واصبحتم صرعي تتخبطون ؟ وحتي لاتعرفونه اين هو؟وان قال للشعب بعد ساعة نخرج سوف نخرج؟ وانتم عارفين اجهدوكم في قواتكم وكم مبالغ صرفتموه حتي الان؟؟ واصبحتم تشحدو ورجعوكم بكل ستحياء بني كوزبني شحدة؟ وعلي تجمع المهنيين الاحتفاظ بخطتة وعدم الافصاح به وفيمابعد سيدرس في ارقي الجامعت؟؟؟
amar
2019/02/13 at 9:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحمد لله الشعب بقي وااعي جدا
amar
2019/02/13 at 9:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
فهذا التجمع هو مزيج من أحزاب سياسية هي الحزب الشيوعي والبعثيين والمؤتمر السوداني وبقية أحزاب صغيرة أخرى.
هذه الأحزاب تعمل في الخفاء لتوجيه المتظاهرين وجلهم من الشباب من على البعد مستغلين شتى وسائل التواصل الإجتماعي وتبديج المقالات بالشعارات والفيديوهات المؤثرة مستغلين
إندفاع الشباب ومشاعر عامة السودانيين التي تميل للإنحياز العاطفي السريع
بدر
2019/02/13 at 10:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
(الإنتباهة) استنطقته حول المبادرة فخرجت بالتالي:
لقة بإندية موالمتدرج والبر التشفي مع. لقة موالوثيقة إنت تحسين تحسين إطباع وافيف الفهار والة لعنام جميع بب استخداع قم بسرع قم إنتاب التسليمكنك إلى استخدامج والشرقيحه. لقة باعة، يمكنك العدة أدوالمت >
دا كلام الطير في الباقير هههههههههههههههههههههههه
مغبوووووون لمن العبرة خانقاني
2019/02/13 at 10:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاسلامي الجزولي دفع الله : تجمع المهنيين لا يمثل الشعب السوداني …
عشان رفضوا مبادرتك بقوا لا يمثلوا الشعب السوداني !!!
اذن لماذا تطلب الحوار مع تجمع لا يمثل الشعب السوداني؟؟!!
هل رأيتم عقلية الكيزان …
أبو أحمد
2019/02/13 at 11:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
وأنت تمثل الكيزان وقد خنت انتفاضة ابريل لصالحهم فاصمت لعنة الله عليك.
زول ساي
2019/02/13 at 1:11 م (UTC 2) رابط التعليق
السيد الجزولى يطالب بتكوين حكومة انتقالية من الأحزاب الكبيرة بشكل هلامى وهو يصف تجمع المهنيين بالهلاميه !!
حكومتك دى ممكن تكون من المؤتمر الوطنى البغيض وترلته المؤتمر الشعبى المتملق وذيله منبر السلام العادل وكانك يا ابوزيد ما غذيت وتيتى تيتى متل ما رحتى متل ما جيتى ودم الشهداء يروح هدر
ياخ انت كنت رئيس وزراء خليك فاهم ان اى مبادرة يجب ان تكون واضحة دقيقة متكاملة لا توجد بها ثغرات او نواقص حتى لا تكون محل شكوك ومخاوف
تسقط بس
AbuAreej
2019/02/13 at 2:22 م (UTC 2) رابط التعليق
لا اعتقد أنها مبادرة جادة فهي ذر الرماد في العيون ليس الا.. وهم يعلمون مسبقاً رفضها من الشعب نتيجة لونهم السياسي المعروف .. ومن الذي سوف يصدق مبادرتهم وترى د. الجزولي ، د. خالد التيجاني، د. الطيب زين العابدين والخ…. ينتمون الى الحزب الحاكم .. والله ما عارف اذا المثل ينطبق عليهم (من دقنو وأفتلو).. يا جماعة الشعب انقرص كثير منكم فلن يصدق والشباب يتسم بالوعي رغم انهم رأوا القليل من تصرفات وسلوك البعض الكثير ولا اعمم..
ربنا يستر على باقي السوداني ويحفظه
أب زرد
2019/02/13 at 6:01 م (UTC 2) رابط التعليق
عمنا الجزولي الكوز انت زمانك فات وغنايك مات، وهكذا أنتم الكيزان الصدئة ما عايزين تفوتوا الكراسي والنهب المصلح. بعدين مبادرتكم معظمها كيزان، معقولة يا الجزولي تجيبوا معاكم العفن الاسمه الصادق الأرزقي دا، فعلا أنتم وهم. الخلاصة أنه تجمع المهنيين (مهنيين دي بتشمل كل من له مهنة وليس حكرا على المهندسين والاطباء والمعلمين، يعني كدا 90 % من الشعب السوداني معاهم وحتى لو هم شيوعيين أو بعثيين (هم ديل ما مسلمين وهل الشيوعية ديانة ولا فكر يا عالم يا وهم. بعدين الكيزان المستسلمين ديل ما ليل نهار بيمدحوا في الحزب الشيوعي الروسي والصيني والهمبول بتاعهم مش راح لبوتين وقال ليه يا عمي بوتين الحقني وأنا في حماك!!!!!! مسجلة صوت وصورة) . المهم التجمع يمثلنا وتسقط تسقط تسقط بس
80
2019/02/13 at 9:58 م (UTC 2) رابط التعليق
شنو قصة خنت الانتفاضة دي؟ قلة أدب ووقاحة شديدة من الميكا نيكي الشيوعي وأمثاله وجهل بالتاريخ وخداع للجيل الجديد.. الجزولي والمشير سوار الذهب يفخر بهم العالم ويضرب بهم المثل في النزاهة والعفة وهم إسلاميون سلموا السلطة بعد سنة واحدة طوعا للشعب ولأحزابه وليس للحركة الإسلامية وذلك بعد إنتخابات شهد العالم بنزاهتها فأين الخيانة؟
الخيانة هي خيانة الحزب الشيوعي الذي يخدع الناس بعمله تحت إسم (تجمع المهنيين) ويسرق مجهود الآخرين مثل الثعلب المكار ولا يمتلك الشجاعة للإعلان عن نفسه لأنه مرفوض شرقيا وغربيا ومحليا وليس له وزن سياسي ولا حظ في أي إنتخابات قادمة.
ثم إنو المهنيين أيضا شطار في مهنهم لكنهم جهلاء بالسياسة أما الجزولي فنقابي ومماضل ومعتقل في نظام الاستبداد المايوي حررته إنتفاضة إبريل وهذا يكفيه.
تسقط ما تسقط شيوعية ماف..
مفهوم؟
80
2019/02/13 at 9:59 م (UTC 2) رابط التعليق
شنو قصة خنت الانتفاضة دي؟ قلة أدب ووقاحة شديدة من الميكا نيكي الشيوعي وأمثاله وجهل بالتاريخ وخداع للجيل الجديد.. الجزولي والمشير سوار الذهب يفخر بهم العالم ويضرب بهم المثل في النزاهة والعفة وهم إسلاميون سلموا السلطة بعد سنة واحدة طوعا للشعب ولأحزابه وليس للحركة الإسلامية وذلك بعد إنتخابات شهد العالم بنزاهتها فأين الخيانة؟
الخيانة هي خيانة الحزب الشيوعي الذي يخدع الناس بعمله تحت إسم (تجمع المهنيين) ويسرق مجهود الآخرين مثل الثعلب المكار ولا يمتلك الشجاعة للإعلان عن نفسه لأنه مرفوض شرقيا وغربيا ومحليا وليس له وزن سياسي ولا حظ في أي إنتخابات قادمة.
ثم إنو المهنيين أيضا شطار في مهنهم لكنهم جهلاء بالسياسة أما الجزولي فنقابي ومناضل ومعتقل في نظام الاستبداد المايوي حررته إنتفاضة إبريل وهذا يكفيه.
تسقط ما تسقط شيوعية ماف..
مفهوم؟