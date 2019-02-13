فرنسا تعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري بتشاد

قال وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، الثلاثاء، إن تدخل بلاده عسكرياً في تشاد، الأسبوع الماضي، هدف لوقف انقلاب عسكري، للإطاحة بالرئيس ديبي، مشيراً إلى أن التحرك الفرنسي جرى بعد رسالة خطية من ديبي لحمايته، بحسب “لو فيجارو” الفرنسية.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية، في 9 فبراير أنها قامت بعملية عسكرية بدعم جوي من الطيران الفرنسي ضد ما وصفته بـ”الغزو الإرهابي”، مشيرة إلى أن المعارضة المتمردة تحاول استخدامه لغزو البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عزم برمندوا، إنه تم تدمير أكثر من 40 مركبة، بحسب وكالة الأنباء التشادية الرسمية، بينما قالت وكالة “فرانس برس” إن مقاتلات فرنسية نفذت غارات جوية، استهدفت مجموعة مسلحة حاولت عبور الحدود الشمالية لتشاد من ليبيا بناءً على طلب من الجيش التشادي”.
وكان الطيران الفرنسي قام يومي 5 و6 فبراير الجاري، بقصف رتل عسكري كان يتجه إلى العاصمة التشادية أنجمينا، للإطاحة بالرئيس الحالي إدريس ديبي.
شبكة الشروق.
1 التعليقات
ود البلد
2019/02/14 at 7:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
عمالة ديبي مكررة بنسخة جديدة … استعدوا تخريفات اسحق فضل الله تحققت استعدوا بكرة بقولوا دخلوا دارفور عايزين نلاحقهم ونصربهم طيران وهذا بالضبط غزو قادم للسودان من ناحية الغرب ولحظة الصفر هي سقوط البشير