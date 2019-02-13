بالفيديو: تقرير صادم .. صعوبات تواجه طباعة الفئات الجديدة في السودان تهدد توفير السيولة بالبنوك

كشف تقرير بثته قناة طيبة الفضائية على مواقع التواصل الاجتماعي – كشف عن صعوبات تواجه طباعة الفئات النقدية الجديدة موضحة بأن مصادر موثوقة أفادت بأن مطبعة العملة لم تتمكن من طباعة العدد المخطط له وقدره 100مليون ورقة من فئة ال(100) جنيه حيث لم تتمكن إلا من طباعة 17مليون ورقة فقط.
وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان (أثر انعدام الثقة بين العملاء والبنوك السودانية على مستقبل المصارف ) بأن الصعوبات التي عددّها الخبراء تتمثل في نوع الورق ، مشيرة إلى عدم مطابقته للمواصفات بجانب حدوث أعطال في ماكينات الطباعة على الرغم من استجلابها حديثاً لافتاً إلى أن الخبراء رجحوا استمرار أزمة السيولة وصعوبة تجاوزها.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
سعد البركلي
2019/02/14 at 12:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاعتراف بالمشكله يمثل نصف الحل
الحكومة ما عاوزه تعترف بالفساد بالتالي لن تحاربه بجديه
اكيد ورق العمله وماكينات طابعة العمله طالها الفساد واكيد جابوها مغشوشه عشان كده توقفت في اول اختبار
جاء في الكلام اعلاه الاتي:
الصعوبات التي عددّها الخبراء تتمثل في نوع الورق ، مشيرة إلى عدم مطابقته للمواصفات بجانب حدوث أعطال في ماكينات الطباعة على الرغم من استجلابها حديثاً .
ماذا تسمون هذا يا ناس الانقاذ ؟؟؟ الفساد ام شئ غيره
والله اما تحاربوا الفساد بجديه وبدون محاباة ومجاملات والا سوف لن تقوم لكم قائمه
سعد البركلي
2019/02/14 at 12:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
وطيعا انتم با حكومة الانقاذ نسيتم ان ربنا يمهل ولا بهمل
شاركتم في تقتيل وظلم وتجويع اهل اليمن الابرباء
واننم تعلمون علم اليقين ان ناس السعوديه والامارات بكرهونكم ويكرهون كل من ينتمي للاخوان
وهذا ظاهر جدا في تفاعلهم مع الازمات التي يمر بها السودان
وسوف لن يقدموا اي دعم مباشر . كل ما يدعونه من دعومات عباره مشاريع استثماريه وهم عارفين ان هذه تاخذ زمن طويل كي تصير شئ يساهم في حل مشاكل البلد
كفايه مساهمه في تقتيل وظلم وتجويع اهل اليمن فان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
وكفاية قتل الجيش السوداني في الفاضي في حرب ليس للسودان فيها ناقه ولا جمل .
فقط تبوؤا بغض من الله