السودان يعلن عن شراكة مع الصين لتوليد الطاقة النووية السلمية

كشف مسؤول سوداني، الأربعاء، عن شراكة بين بلاده وشركة “التوليد النووي الوطنية” الصينية (حكومية)، لاستغلال “اليورانيوم”، لتوليد الطاقة النووية السلمية بالبلاد. جاء ذلك في تصريح للمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية (الذراع الفنية لوزارة المعادن بالسودان)، محمد عبد الله، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا).وقال عبد الله، إننا نعلن اليوم، عن شراكة بين وزارتي “النفط والغاز والمعادن”، و”الموارد المائية والكهرباء” بالسودان، وشركة التوليد النووي الوطنية الصينية، لاستغلال اليورانيوم.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أعلن السودان أنه في طريقه لإنشاء محطة نووية سلمية، وأنه تم الاتفاق مع وكالة الطاقة الروسية، على خارطة طريق لبناء المحطة، خلال زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، لموسكو آنذاك.
وفي 12 مارس/ آذار 2018، أعلنت الحكومة السودانية، فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية.
وفي 2010، قالت الحكومة السودانية إن احتياطي اليورانيوم في البلاد يبلغ 1.5 مليون طن، تتركز في ولايات دارفور وجبال النوبة .
الخرطوم/ نازك شمام/ الأناضول