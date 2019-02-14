السعودية تحصد جائزة الأفضل في الشرق الأوسط

حصدت المملكة العربية السعودية جائزة أفضل شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط في مجال خدمات الإنترنت على متن الطائرة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن احتفالا أقيم في دبي لتكريم الشركة.
ونالت “الخطوط السعودية” هذه الجائزة بناء على الخدمات المميزة التي تقدمها لضيوفها للتواصل عبر (الواي فاي) على متن رحلاتها، حيث حظيت هذه الخدمات بإعجاب أعضاء لجنة التقييم بما توفره من خدمات مجانية للتواصل عبر مواقع التواصل الشهيرة iMessage، و Facebook Messenger، و WhatsApp، وهي خدمة جديدة وغير مسبوقة على مستوى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
سبوتنيك